Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Закат Андрея Малахова: названа ошибка, погубившая его карьеру
215-метровый астероид может столкнуться с Землей
Верить ли «правилу пять секунд»? Ответ врача
Валерия в образе Нефертити восхитила соцсети
Интерьер, который сложно повторить: квартира на Покровке
Россия вносит реальный вклад в энергобезопасность Европы Путин вместе с Эрдоганом примет участие в мероприятиях по поводу строительства «Турецкого потока»
Невероятная красотка, которую даже после развода "лайкает" муж
Украина отменила указ о военном положении
Прилучный нарушил молчание после окончания «Мажора»
33-летний Роман Курцын поправился на 20 кг ради роли
Меркель чудом выжила во время полёта - подробности
Сестра Осина раскрыла, что испугало в мертвом теле
Почему вслед за бортом с делегацией Лаврова отправили истребитель
Известный украинский артист получил паспорт России
Кремль ответил на отказ Трампа встретиться с Путиным - СМИ
Небо Дамаска полыхало: ПВО Сирии отражали ракеты
Ответ Захаровой на слова Меркель о России не заставил себя ждать
Говоря об Азове, Меркель выдвинула требование к РФ
Фоторепортажи
8Самые смешные фотографии дикой природы
71Принц Чарльз: 70 лет в 70 фотографиях
13:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Мединский объяснился за «живого» Егора Летова и отмену рэп-концертов

Министр культуры России Владимир Мединский в интервью телеканалу «Дождь» объяснил, почему назвал лидера «Гражданской обороны» Егора Летова живым музыкантом.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Он также прокомментировал отмену концертов молодых исполнителей в российских регионах:

Это долгая история. Это был Омск. Честно говоря, я не спал ночь из-за этих перелетов с разницей во времени. Меня начали спрашивать про Игоря Летова. Я небольшой знаток группы «Гражданская оборона», а до этого была большая история с «Ленинградом» — Пулково, Шнур. И я пытался сформулировать мысль, чтобы иметь в виду Шнура, но не произнести его вслух, чтобы никого не обидеть.
Новость
В Омской области появится аэропорт имени Егора Летова

Министр культуры подчеркнул, что не следит за отменой концертов российских исполнителей: «Это поп-культура массовая, министерство культуры не субсидирует концерты рэперов». Он допустил, что подобные мероприятия входят в зону ответственности его ведомства, но, «кроме этого, есть еще много зон ответственности». Мединский добавил, что готов защищать свободу творчества в рамках закона.

«Я не могу следить за концертами всех рэперов. У меня вот сын за этим следит», — заключил он.

Ранее Мединский, комментируя идею присвоить аэропорту Омска имя Летова, заявил, что присваивать объектам имена живых — дурной тон. «Он не жив», — напомнили журналисты. Глава Минкульта затем заявил, что имел в виду не Летова, а лидера «Ленинграда» Сергея Шнурова и назвал фанатов «Гражданской обороны» маргиналами.

Егор (Игорь) Летов —рок-музыкант из Омска. Он скончался в 2008 году в возрасте 43 лет.

 Путин рассказал, какой будет Россия после его ухода
Украина закрыла въезд в Крым
Украина ограничила въезд российским мужчинам
МИД России объяснил отмену встречи Трампа с Путиным
Как выглядит город-призрак на Кавказе (фото)
Евросоюз готовит изменения в санкции против России
Одно расстройство. Что произошло с психическим здоровьем россиян
Что изменится в жизни россиян с 1 декабря
В Аргентине не встретили Макрона по прилету на G20
Спорт
Фанат напал на Глушакова, «Спартак» снова проиграл «Рапиду» «Спартак» сыграл по сценарию ЦСКА
Hi-Tech
Кусочек «русской Луны» продан за 855 000 долларов Солидная цена.
Авто
Lada готовит новинку под названием Van В рамках инвестиционного контракта АВТОВАЗ и альянс Renault-Nissan-Mitsubishi могут вложить за 10 лет более 70 млрд рублей
Кино
Прилучный нарушил молчание после окончания «Мажора» Актер впервые прокомментировал возможность съемок продолжения популярного сериала
Недвижимость
В петербургском доме случайно нашли произведение искусства
Тина Канделаки подарила сыну жилье за 100 миллионов рублей
Жители Петербурга назвали худшие места в городе
Зачем в хрущевках делали ящик под окном?
Популярные темы на «Детях»
Второй ребенок во втором браке 449
Как вы считаете: нужен ли домашнему ребёнку детсад? 396
Сын не хочет учиться((( 347
Конфликтная ситуация . 303
Леди
5 причин, почему ты проверяешь «инсту» бывшего Ну признайся, подглядываешь? По привычке? Или чувства не остыли?
Все о ремонте
5 мифов о скандинавском стиле, в которые мы верим
Квартира в Липецке: спокойный интерьер в серебристо-серых тонах
Обои на кухне: за и против
Дизайн гостиной в панельке, который вы захотите повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь