Мединский объяснился за «живого» Егора Летова и отмену рэп-концертов

Это долгая история. Это был Омск. Честно говоря, я не спал ночь из-за этих перелетов с разницей во времени. Меня начали спрашивать про Игоря Летова. Я небольшой знаток группы «Гражданская оборона», а до этого была большая история с «Ленинградом» — Пулково, Шнур. И я пытался сформулировать мысль, чтобы иметь в виду Шнура, но не произнести его вслух, чтобы никого не обидеть.