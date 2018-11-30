Мединский объяснился за «живого» Егора Летова и отмену рэп-концертов
Министр культуры России Владимир Мединский в интервью телеканалу «Дождь» объяснил, почему назвал лидера «Гражданской обороны» Егора Летова живым музыкантом.
Министр культуры России Владимир Мединский в интервью телеканалу «Дождь» объяснил, почему назвал лидера «Гражданской обороны» Егора Летова живым музыкантом.
Он также прокомментировал отмену концертов молодых исполнителей в российских регионах:
Это долгая история. Это был Омск. Честно говоря, я не спал ночь
из-заэтих перелетов с разницей во времени. Меня начали спрашивать про Игоря Летова. Я небольшой знаток группы «Гражданская оборона», а до этого была большая история с «Ленинградом» — Пулково, Шнур. И я пытался сформулировать мысль, чтобы иметь в виду Шнура, но не произнести его вслух, чтобы никого не обидеть.
Министр культуры подчеркнул, что не следит за отменой концертов российских исполнителей: «Это
«Я не могу следить за концертами всех рэперов. У меня вот сын за этим следит», — заключил он.
Ранее Мединский, комментируя идею присвоить аэропорту Омска имя Летова, заявил, что присваивать объектам имена живых — дурной тон. «Он не жив», — напомнили журналисты. Глава Минкульта затем заявил, что имел в виду не Летова, а лидера «Ленинграда» Сергея Шнурова и назвал фанатов «Гражданской обороны» маргиналами.
Егор (Игорь) Летов —рок-музыкант из Омска. Он скончался в 2008 году в возрасте 43 лет.