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20:13 (мск), источник: Lenta.Ru

Познер дал совет Брилеву по поводу британского гражданства

Журналист Владимир Познер посоветовал телеведущему и замгендиректора телеканала «Россия 1» Сергею Брилеву отказаться от одного из своих гражданств. Об этом он заявил в интервью Евгении Альбац, опубликованном на сайте Pozner Online.

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Источник: РИА "Новости"

Познер отметил, что давно знаком с телеведущим. Однако он не понимает, зачем Брилев получил британское подданство. Ведущий Первого канала предположил, что Брилев в то время еще не был руководителем и работал обычным журналистом.

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«Я бы на месте Брилева сдал свое британское гражданство. Или российское. Зависит от позиции. Потому что примирить и то и другое довольно сложно. Понимаете, в его позиции это странно», — пояснил свою точку зрения Познер.

Ведущий Первого канала заявил, что у него тоже есть три гражданства, однако он не является руководителем и не хочет им становиться. Познер также заявил, что ни при каких условиях не собирается отказываться от своих гражданств США и Франции, потому что любит эти страны.

Информация о британском гражданстве Брилева раскрылась после расследования Фонда борьбы с коррупцией, которое было опубликовано 22 ноября. В материале также сообщалось, что у семьи телеведущего есть квартира за 700 тысяч фунтов стерлингов (около 66 миллионов рублей) в Великобритании.

Вскоре после выхода расследования Брилев подтвердил наличие британского гражданства. Он заявил, что никогда не скрывал информацию о втором подданстве.

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