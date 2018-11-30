Познер дал совет Брилеву по поводу британского гражданства

Источник: РИА "Новости"

Познер отметил, что давно знаком с телеведущим. Однако он не понимает, зачем Брилев получил британское подданство. Ведущий Первого канала предположил, что Брилев в то время еще не был руководителем и работал обычным журналистом.

Новость В Кремле удивились критике в адрес Брилева в связи с его британским подданством

«Я бы на месте Брилева сдал свое британское гражданство. Или российское. Зависит от позиции. Потому что примирить и то и другое довольно сложно. Понимаете, в его позиции это странно», — пояснил свою точку зрения Познер.

Ведущий Первого канала заявил, что у него тоже есть три гражданства, однако он не является руководителем и не хочет им становиться. Познер также заявил, что ни при каких условиях не собирается отказываться от своих гражданств США и Франции, потому что любит эти страны.

Информация о британском гражданстве Брилева раскрылась после расследования Фонда борьбы с коррупцией, которое было опубликовано 22 ноября. В материале также сообщалось, что у семьи телеведущего есть квартира за 700 тысяч фунтов стерлингов (около 66 миллионов рублей) в Великобритании.