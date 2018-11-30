Кузнецова прокомментировала сообщения об услугах по «женскому обрезанию»

В СМИ ранее появились сообщения о том, что одна из московских клиник предлагала услугу «женского обрезания» — операцию для девочек, которую делают «по религиозным или ритуальным мотивам», что вызвало широкий общественный резонанс. Позднее на сайте клиники появилось сообщение о том, что услуга клиторэктомии не предлагалась и не оказывалась лицам, не достигшим 18 лет, и введена в перечень оказываемых услуг «в связи с наличием запросов со стороны пациентов, имеющих соответствующее направление от врача на ее оказание».
Вопрос очень медицинский. Поэтому, если здравоохранение говорит о том, что это вредно, этого делать нельзя. Это вопрос к докторам.
Анна Кузнецовауполномоченный при президенте РФ по правам ребенка
«Ничего, что вредно детям, нельзя», — подчеркнула она.
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила РИА Новости, что не получала обращений по поводу проведения в московской клинике клиторэктомии. Общественная палата РФ направила обращение в Генпрокуратуру с просьбой проверить информацию о предоставлении московской клиникой процедуры «женского обрезания», а в Минздрав РФ и Росздравнадзор — с требованием отозвать лицензию у данного медучреждения, если в нем проводится подобная процедура.