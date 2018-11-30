Кузнецова прокомментировала сообщения об услугах по «женскому обрезанию»

В СМИ ранее появились сообщения о том, что одна из московских клиник предлагала услугу «женского обрезания» — операцию для девочек, которую делают «по религиозным или ритуальным мотивам», что вызвало широкий общественный резонанс. Позднее на сайте клиники появилось сообщение о том, что услуга клиторэктомии не предлагалась и не оказывалась лицам, не достигшим 18 лет, и введена в перечень оказываемых услуг «в связи с наличием запросов со стороны пациентов, имеющих соответствующее направление от врача на ее оказание».