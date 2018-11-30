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16:38 (мск), источник: Lenta.Ru

Названы расценки на участие звезд в шоу Малахова

Актриса Мария Шукшина рассказала, что ей предлагали 15 миллионов рублей за участие в ток-шоу Андрея Малахова на телеканале «Россия 1». По ее словам, все участники таких телепередач получают гонорары за съемки.

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Источник: РИА "Новости"

О цене за участие звезд актриса упомянула в комментариях к своему посту в Instagram. В них она обращалась к члену экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадиму Манукяну:

По деньгам скажу Вам то, что знаю лично: моему сыну Макару малаховская передача предлагала миллион рублей, мне они готовы были заплатить 15 миллионов, лишь бы пришла… Но ходить на это мракобесие — себя не уважать… Там платят абсолютно ВСЕМ участникам шоу.

Актриса добавила, что для многих постоянных гостей телепередач эти гонорары являются главным источником дохода.

Шукшина назвала подобные выпуски духовно-нравственной войной. «Чем больше грязи, тем больше платят!» — заключила она.

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В комментариях к публикации Шукшиной подписчики обсуждали петицию, в которой требуется законодательно запретить обсуждение личной жизни звезд на телевидении. Манукян пообещал актрисе, что виновные ответят за свои поступки. По его мнению, федеральные каналы нецелесообразно расходуют госбюджет, выпуская подобные шоу.

Ранее многие российские знаменитости потребовали запретить телепередачи «Прямой эфир», «Пусть говорят» и «Ты не поверишь!». По их мнению, такие передачи порочат честь и достоинство известных личностей. Среди поддержавших инициативу — Мария Шукшина, Алика Смехова и Никита Джигурда.

Депутаты Госдумы обратились к гендиректору ВГТРК с просьбой «фильтровать грязь» в эфире телеканалов. Также они направили запрос о расходовании выделяемых каналу госсредств.

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