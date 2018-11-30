Названы расценки на участие звезд в шоу Малахова

Источник: РИА "Новости"

О цене за участие звезд актриса упомянула в комментариях к своему посту в Instagram. В них она обращалась к члену экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадиму Манукяну:

По деньгам скажу Вам то, что знаю лично: моему сыну Макару малаховская передача предлагала миллион рублей, мне они готовы были заплатить 15 миллионов, лишь бы пришла… Но ходить на это мракобесие — себя не уважать… Там платят абсолютно ВСЕМ участникам шоу.

Актриса добавила, что для многих постоянных гостей телепередач эти гонорары являются главным источником дохода.

Шукшина назвала подобные выпуски духовно-нравственной войной. «Чем больше грязи, тем больше платят!» — заключила она.

В комментариях к публикации Шукшиной подписчики обсуждали петицию, в которой требуется законодательно запретить обсуждение личной жизни звезд на телевидении. Манукян пообещал актрисе, что виновные ответят за свои поступки. По его мнению, федеральные каналы нецелесообразно расходуют госбюджет, выпуская подобные шоу.