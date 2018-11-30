Два дня без мобильных и интернета. Как пожар у провайдера поставил Сеул на грань выживания

Источник: AP 2018

Отрезвляющее напоминание о том, каким хрупким является недавно созданный и ставший привычным человечеству мир высоких технологий получили на этой неделе жители южнокорейской столицы. В результате пожара в аппаратной второго крупнейшего телекоммуникационного оператора Южной Кореи KT пять центральных районов Сеула и город Коян остались без интернета, кабельного телевидения, стационарной телефонной и мобильной связи.

Из-за отказа мобильных сетей и интернета терминалы в магазинах и кафе перестали принимать банковские карты. Корейцы, не привыкшие носить с собой наличные, бросились к банкоматам, но оказалось, что и тут произошел сбой и деньги получить невозможно.

В итоге многие люди не могли ни купить еды, ни попасть домой или на работу, поскольку было невозможно ни вызвать, ни оплатить услуги такси.

Тысячи водителей также не смогли добраться до мест назначения, когда в их машинах перестали работать навигационные системы. По той же причине остановилась работа почты и других служб доставки.

На самом деле, события напоминали сюжет четвертой части «Крепкого орешка», где хакеры нажатием нескольких клавиш выводят из строя всю электронную инфраструктуру США. Высокотехнологичный Сеул, в котором проживает одна пятая 53-миллионного населения Кореи, за считанные минуты вернулся в 1950-е годы.

Читайте также Каста безработных. Роботы лишат нищее население последних денег

В огне выгорели более 168 тыс. телефонных линий и 220 оптоволоконных кабелей, а пожарным потребовалось более десяти часов, чтобы ликвидировать огонь, проникший в подземные коллекторы.

В этот день не обошлось и без жертв. Пожилая женщина скончалась от инфаркта, пока ее муж безуспешно пытался вызвать скорую помощь. В тяжелой ситуации оказались многие больницы, где персонал привык общаться друг с другом посредством мессенджеров.

По словам одной из медсестер, администрации пришлось реанимировать давно забытую систему громкой связи, вызывая врачей к требующим срочного внимания пациентам, а иногда совершать забеги по больничным коридорам. Такие опоздания чуть не стоили жизней нескольким пациентам, и все обошлось лишь благодаря счастливому стечению обстоятельств.

Прямой ущерб от аварии KT оценила в $7−8 млн. Компания также пообещала предоставить компенсации всем пострадавшим от отключения связи.

На устранение большей части последствий пожара потребовалось два дня круглосуточной работы соответствующих служб, а в полном объеме работа KT будет восстановлена за неделю.

Читайте также Банкет на обочине

На протяжении нескольких десятилетий Южная Корея небезосновательно считалась одной из наиболее технологически продвинутых стран в мире. Однако лишь после вызванного пожаром информационного блэкаута власти страны задумались над необходимостью создания резервной системы коммуникаций на случай повторения похожей ситуации.

Как раз на этом фоне ряд южнокорейских СМИ сообщили о том, что КНДР — извечный противник Республики Корея — успешно освоила технологию изготовления оружия, использующего в качестве поражающего фактора электромагнитный импульс (ЭМИ). Он не наносит вреда людям, но успешно выводит из строя электронику, радиоаппаратуру, линии связи, сигнализации и управления.

Конечно, Северная Корея не имеет никакого отношения к нынешней аварии. Но ЧП с провайдером наглядно демонстрирует тот эффект, который может оказать взрыв электроманитной бомбы над крупным городом. Думается, что и в Пхеньяне внимательно следят за итогами аварии и взяли их на заметку.

Опрошенные газетами эксперты единодушно согласны: в нынешних условиях для того, чтобы посеять на Юге массовую панику, КНДР даже не нужно будет задействовать свою дальнобойную артиллерию, способную превратить Сеул, как гласит северокорейское пропагандистское клише, в «море огня».

Читайте также Marriott объявила об утечке данных 500 млн клиентов

Даже если южнокорейские газетчики преувеличивают, и у Северной Кореи нет электромагнитной бомбы, нескольких просочившихся в город подразделений спецназа КНДР будет достаточно, чтобы произвести такой же эффект, атаковав основных провайдеров связи, а для пущего эффекта — подстанции, снабжающие мегаполис электроэнергией.

Развитие передовых технологий несет как удобства и блага, так и повышенную уязвимость. Случись подобное ЧП в аппаратной KT 20−30 лет назад, его мало бы кто заметил. Однако в нашу эпоху даже кратковременное отключение связи может оказать самое серьезное влияние не только на жизни обывателей, но и иметь далеко идущие последствия для государственной безопасности.

В этой связи южнокорейские депутаты уже начали обсуждать вопрос, как избежать повторения инцидентов, подобных нынешнему. Предлагается, в частности, приравнять сотовую связь и интернет к жизненно важным коммунальным услугам, таким как электричество, газ и водопровод. По замыслу законодателей, это позволит правительству регулировать меры по обеспечению безопасности и бесперебойной работы связи.