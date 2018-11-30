Два дня без мобильных и интернета. Как пожар у провайдера поставил Сеул на грань выживания
Станислав Варивода — о масштабах и последствиях аварии и о том, какие выводы делают власти Южной Кореи.
Станислав Варивода — о масштабах и последствиях аварии и о том, какие выводы делают власти Южной Кореи.
Отрезвляющее напоминание о том, каким хрупким является недавно созданный и ставший привычным человечеству мир высоких технологий получили на этой неделе жители южнокорейской столицы. В результате пожара в аппаратной второго крупнейшего телекоммуникационного оператора Южной Кореи KT пять центральных районов Сеула и город Коян остались без интернета, кабельного телевидения, стационарной телефонной и мобильной связи.
Тысячи водителей также не смогли добраться до мест назначения, когда в их машинах перестали работать навигационные системы. По той же причине остановилась работа почты и других служб доставки.
На самом деле, события напоминали сюжет четвертой части «Крепкого орешка», где хакеры нажатием нескольких клавиш выводят из строя всю электронную инфраструктуру США. Высокотехнологичный Сеул, в котором проживает одна пятая 53-миллионного населения Кореи, за считанные минуты вернулся в 1950-е годы.
В огне выгорели более 168 тыс. телефонных линий и 220 оптоволоконных кабелей, а пожарным потребовалось более десяти часов, чтобы ликвидировать огонь, проникший в подземные коллекторы.
В этот день не обошлось и без жертв. Пожилая женщина скончалась от инфаркта, пока ее муж безуспешно пытался вызвать скорую помощь. В тяжелой ситуации оказались многие больницы, где персонал привык общаться друг с другом посредством мессенджеров.
По словам одной из медсестер, администрации пришлось реанимировать давно забытую систему громкой связи, вызывая врачей к требующим срочного внимания пациентам, а иногда совершать забеги по больничным коридорам. Такие опоздания чуть не стоили жизней нескольким пациентам, и все обошлось лишь благодаря счастливому стечению обстоятельств.
На устранение большей части последствий пожара потребовалось два дня круглосуточной работы соответствующих служб, а в полном объеме работа KT будет восстановлена за неделю.
На протяжении нескольких десятилетий Южная Корея небезосновательно считалась одной из наиболее технологически продвинутых стран в мире. Однако лишь после вызванного пожаром информационного блэкаута власти страны задумались над необходимостью создания резервной системы коммуникаций на случай повторения похожей ситуации.
Как раз на этом фоне ряд южнокорейских СМИ сообщили о том, что КНДР — извечный противник Республики Корея — успешно освоила технологию изготовления оружия, использующего в качестве поражающего фактора электромагнитный импульс (ЭМИ). Он не наносит вреда людям, но успешно выводит из строя электронику, радиоаппаратуру, линии связи, сигнализации и управления.
Конечно, Северная Корея не имеет никакого отношения к нынешней аварии. Но ЧП с провайдером наглядно демонстрирует тот эффект, который может оказать взрыв электроманитной бомбы над крупным городом. Думается, что и в Пхеньяне внимательно следят за итогами аварии и взяли их на заметку.
Даже если южнокорейские газетчики преувеличивают, и у Северной Кореи нет электромагнитной бомбы, нескольких просочившихся в город подразделений спецназа КНДР будет достаточно, чтобы произвести такой же эффект, атаковав основных провайдеров связи, а для пущего эффекта — подстанции, снабжающие мегаполис электроэнергией.
Развитие передовых технологий несет как удобства и блага, так и повышенную уязвимость. Случись подобное ЧП в аппаратной KT 20−30 лет назад, его мало бы кто заметил. Однако в нашу эпоху даже кратковременное отключение связи может оказать самое серьезное влияние не только на жизни обывателей, но и иметь далеко идущие последствия для государственной безопасности.
В этой связи южнокорейские депутаты уже начали обсуждать вопрос, как избежать повторения инцидентов, подобных нынешнему. Предлагается, в частности, приравнять сотовую связь и интернет к жизненно важным коммунальным услугам, таким как электричество, газ и водопровод. По замыслу законодателей, это позволит правительству регулировать меры по обеспечению безопасности и бесперебойной работы связи.
Ну, а пока что южнокорейцам остается надеяться, что до тех пор блэкаут не повторится.