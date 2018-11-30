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16:00 (мск), источник: BBC News Русская служба

Горшочек за 4 фунта оказался изделием древней Хараппской цивилизации

Англичанин Карл Мартин использовал древнюю керамику возрастом в 4 тыс. лет в качестве стаканчика для зубной щетки, пока не осознал, с чем имеет дело.

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По оценке аукционера Джеймса Бренчли, этот предмет был изготовлен за 1900 лет до нашей эры представителями древней Хараппской (Индской) цивилизации | Источник: HANSONS AUCTIONEERS

Горшочек с изображением антилопы попался на глаза Карлу Мартину пять лет назад на барахолке в Уиллингтоне, графство Дербишир. Он не задумываясь купил его и все это время использовал в качестве стаканчика для зубной щетки.

Сегодня он признается, что чувствует себя неловко из-за того, что так утилитарно использовал этот предмет одной из древнейших человеческих цивилизаций.

По оценке аукционера Джеймса Бренчли, горшочек был изготовлен за 1900 лет до нашей эры представителями Хараппской цивилизации в долине реки Инд.
Карл Мартин до сих пор гадает, как древний горшочек попал на барахолку | Источник: HANSONS AUCTIONEERS

Карл Мартин, по собственному признанию, любит все старинное, необычное и коллекционное. Горшочек понравился ему с первого взгляда, и он отдал за него и еще одно изделие из керамики 4 фунта стерлингов:

Я поставил его в ванной и хранил в нем зубную щетку и пасту. На нем даже осталось несколько следов от пасты. Я, конечно, подозревал, что это очень старый горшочек, но потом и думать об этом забыл.

Мартин, который работает в аукционном доме Hansons Auctioneers, рассказал, как однажды помогал разгружать фургон и заметил там керамические изделия, которые были очень похожи на его горшочек для зубной щетки.

«Характер рисунка был таким же, да и грубо изображенные фигурки животных были очень похожи», — вспоминает он.

На горшочке так и остались следы от зубной пасты | Источник: HANSONS AUCTIONEERS

По словам аукционера Джеймса Бренчли из Hansons Auctioneers, цивилизации Бронзового века преимущественно находились на территории современной Индии, Пакистана и Афганистана.

«Вместе с древним Египтом и Месопотамией это была одна из трех ранних колыбелей цивилизации и самая обширная из них», — поясняет он.

«Удивительное дело, — добавляет Карл Мартин, — остается лишь гадать, как этот древний предмет из долины реки Инд оказался на барахолке в Южном Дербишире».

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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