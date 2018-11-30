Горшочек за 4 фунта оказался изделием древней Хараппской цивилизации
Англичанин Карл Мартин использовал древнюю керамику возрастом в 4 тыс. лет в качестве стаканчика для зубной щетки, пока не осознал, с чем имеет дело.
Англичанин Карл Мартин использовал древнюю керамику возрастом в 4 тыс. лет в качестве стаканчика для зубной щетки, пока не осознал, с чем имеет дело.
Горшочек с изображением антилопы попался на глаза Карлу Мартину пять лет назад на барахолке в Уиллингтоне, графство Дербишир. Он не задумываясь купил его и все это время использовал в качестве стаканчика для зубной щетки.
Сегодня он признается, что чувствует себя неловко
Карл Мартин, по собственному признанию, любит все старинное, необычное и коллекционное. Горшочек понравился ему с первого взгляда, и он отдал за него и еще одно изделие из керамики 4 фунта стерлингов:
Я поставил его в ванной и хранил в нем зубную щетку и пасту. На нем даже осталось несколько следов от пасты. Я, конечно, подозревал, что это очень старый горшочек, но потом и думать об этом забыл.
Мартин, который работает в аукционном доме Hansons Auctioneers, рассказал, как однажды помогал разгружать фургон и заметил там керамические изделия, которые были очень похожи на его горшочек для зубной щетки.
«Характер рисунка был таким же, да и грубо изображенные фигурки животных были очень похожи», — вспоминает он.
По словам аукционера Джеймса Бренчли из Hansons Auctioneers, цивилизации Бронзового века преимущественно находились на территории современной Индии, Пакистана и Афганистана.
«Вместе с древним Египтом и Месопотамией это была одна из трех ранних колыбелей цивилизации и самая обширная из них», — поясняет он.
«Удивительное дело, — добавляет Карл Мартин, — остается лишь гадать, как этот древний предмет из долины реки Инд оказался на барахолке в Южном Дербишире».