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17:21 (мск), источник: Интерфакс

Академика Алферова срочно госпитализировали

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU — Нобелевский лауреат, академик РАН Жорес Алферов переведен в Центральную клиническую больницу с подозрением на инсульт, сообщил в пятницу «Интерфаксу» медицинский источник.

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Источник: РИА "Новости"

«Академик Алферов переведен в ЦКБ. У него подозревают инсульт», — сказал собеседник агентства.

Источник в Российской академии наук подтвердил «Интерфаксу» госпитализацию Алферова в московскую ЦКБ.

Отвечая на вопрос, насколько серьезна ситуация, собеседник агентства ответил: «Плохая».

Алферов родился в Витебске (Белоруссия) в 1930 году. Окончил в 1952 г. Ленинградский электротехнический институт Ульянова-Ленина по специальности «инженер электровакуумной техники». Доктор технических наук, профессор, член-корреспондент АН СССР по отделению общей физики и астрономии (физика) с ноября 1972 г., академик по отделению общей физики и астрономии (физика, астрономия) с 15 марта 1979 г., вице-президент АН СССР с 25 апреля 1990 г., с 1991 — вице- президент РАН. В 2000 году получил Нобелевскую премию по физике.

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