Академика Алферова срочно госпитализировали
Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU — Нобелевский лауреат, академик РАН Жорес Алферов переведен в Центральную клиническую больницу с подозрением на инсульт, сообщил в пятницу «Интерфаксу» медицинский источник.
Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU — Нобелевский лауреат, академик РАН Жорес Алферов переведен в Центральную клиническую больницу с подозрением на инсульт, сообщил в пятницу «Интерфаксу» медицинский источник.
«Академик Алферов переведен в ЦКБ. У него подозревают инсульт», — сказал собеседник агентства.
Источник в Российской академии наук подтвердил «Интерфаксу» госпитализацию Алферова в московскую ЦКБ.
Алферов родился в Витебске (Белоруссия) в 1930 году. Окончил в 1952 г. Ленинградский электротехнический институт