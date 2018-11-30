Академика Алферова срочно госпитализировали

Алферов родился в Витебске (Белоруссия) в 1930 году. Окончил в 1952 г. Ленинградский электротехнический институт Ульянова-Ленина по специальности «инженер электровакуумной техники». Доктор технических наук, профессор, член-корреспондент АН СССР по отделению общей физики и астрономии (физика) с ноября 1972 г., академик по отделению общей физики и астрономии (физика, астрономия) с 15 марта 1979 г., вице-президент АН СССР с 25 апреля 1990 г., с 1991 — вице- президент РАН. В 2000 году получил Нобелевскую премию по физике.