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17:34 (мск), источник: Mail Новости

Рождественские брови: в Сети появился безумный праздничный тренд

Специально для тех, кто хочет хочет украсить гирляндами не только дом.

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С неминуемой быстротой приближаются рождественские и новогодние праздники, и все уже начинают к ним готовиться: украшают витрины магазинов, городские улицы, присматривают подарки и наряды для празднования.

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Не дремлют и модные блогеры. В преддверии грядущих праздников в Сети появился новый безумный тренд под названием «Рождественские брови» (christmas brows).

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Как следует из названия, визажисты предлагают празднично украшать не только дома и квартиры, но и собственные брови. Для этого надо рисовать на них яркие гирлянды и шапки Санта Клауса, приклеивать золотые звездочки, щедро посыпать сверху блестками и вообще делать все возможное, чтобы придать лицу максимально праздничный вид.

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