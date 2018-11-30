Рождественские брови: в Сети появился безумный праздничный тренд

С неминуемой быстротой приближаются рождественские и новогодние праздники, и все уже начинают к ним готовиться: украшают витрины магазинов, городские улицы, присматривают подарки и наряды для празднования.

Не дремлют и модные блогеры. В преддверии грядущих праздников в Сети появился новый безумный тренд под названием «Рождественские брови» (christmas brows).

Как следует из названия, визажисты предлагают празднично украшать не только дома и квартиры, но и собственные брови. Для этого надо рисовать на них яркие гирлянды и шапки Санта Клауса, приклеивать золотые звездочки, щедро посыпать сверху блестками и вообще делать все возможное, чтобы придать лицу максимально праздничный вид.