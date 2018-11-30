Брилев ответил на советы Познера о британском гражданстве

Источник: РИА "Новости"

Брилев рассказал, что в 1995 году приехал в Великобританию на курсы «Би-би-си» и получил предложение стать собственным корреспондентом «Вестей» в Лондоне. В 1998-м он вместе с супругой принял решение содержать корпункт на свои деньги, поскольку в тот момент жена нашла работу, а сам журналист получал гонорары за выступления на «Би-би-си» и Sky News. Согласно местным законам, он начал платить налоги и через некоторое время получил право претендовать на повышение иммиграционного статуса.

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В 2001 году Брилев согласился вернуться в Москву на позицию ведущего «Вестей», но фактически продолжал жить на два города: жена успешно реализовала себя в Лондоне и приняла решение остаться там.

На совет Познера отказаться от одного из гражданств он отметил, что в своих книгах «возвращается к, конечно, непростой, но самоценной для меня истории отношений Москвы и Лондона». «И вот от этой моей привязанности я точно отказываться не собираюсь», — заключил журналист.

Познер, являющийся обладателем гражданства трех стран — США, Франции и России — предположил, что его коллега получил статус гражданина Великобритании до того, как начал занимать руководящие должности на телеканале. Он отметил, что на месте Брилева отказался бы от одного из гражданств.