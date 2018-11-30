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20:01 (мск), источник: Lenta.Ru

Брилев ответил на советы Познера о британском гражданстве

Телеведущий и заместитель гендиректора телеканала «Россия 1» Сергей Брилев подробно рассказал в Facebook о том, как стал обладателем британского подданства, тем самым ответив на комментарии журналиста Владимира Познера на эту тему.

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Источник: РИА "Новости"

Брилев рассказал, что в 1995 году приехал в Великобританию на курсы «Би-би-си» и получил предложение стать собственным корреспондентом «Вестей» в Лондоне. В 1998-м он вместе с супругой принял решение содержать корпункт на свои деньги, поскольку в тот момент жена нашла работу, а сам журналист получал гонорары за выступления на «Би-би-си» и Sky News. Согласно местным законам, он начал платить налоги и через некоторое время получил право претендовать на повышение иммиграционного статуса.

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В 2001 году Брилев согласился вернуться в Москву на позицию ведущего «Вестей», но фактически продолжал жить на два города: жена успешно реализовала себя в Лондоне и приняла решение остаться там.

На совет Познера отказаться от одного из гражданств он отметил, что в своих книгах «возвращается к, конечно, непростой, но самоценной для меня истории отношений Москвы и Лондона». «И вот от этой моей привязанности я точно отказываться не собираюсь», — заключил журналист.

Познер, являющийся обладателем гражданства трех стран — США, Франции и России — предположил, что его коллега получил статус гражданина Великобритании до того, как начал занимать руководящие должности на телеканале. Он отметил, что на месте Брилева отказался бы от одного из гражданств.

Сам Брилев рассказал о том, что обладает вторым гражданством, после того, как Фонд борьбы с коррупцией выпустил расследование на эту тему. В материале также сообщалось, что в собственности семьи телеведущего имеется квартира за 700 тысяч фунтов стерлингов (около 66 миллионов рублей) в Великобритании.

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