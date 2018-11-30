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20:59 (мск), источник: Коммерсантъ

Раскол перешел в стадию обысков

СБУ занялась имуществом настоятеля Киево-Печерской лавры.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыск в доме настоятеля (наместника) Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополита Павла. Его подозревают в разжигании религиозной розни. В Московском патриархате считают, что «украинские власти решили ужесточить давление на епископат и духовенство Украинской православной церкви с целью заставить их принять участие в автокефальном проекте, который сейчас осуществляет президент Порошенко».

Как рассказали в пресс-службе митрополита, обыск прошел в селе Вороньков под Киевом. СБУ пыталась найти материалы, подтверждающие, что владыка Павел занимается разжиганием религиозной розни. Но, по мнению представителей Украинской православной церкви Московского патриархата, таких материалов у митрополита нет и быть не может. «У него могут обнаружить иконы и прочие дары, которые приносят прихожане. Но ни о каком разжигании либо сепаратизме речи быть не может», — заявили «Ъ» в окружении митрополита Павла. В то же время руководитель аппарата СБУ Игорь Гуськов сообщил, что «работа проводится по поручению главного управления нацполиции в Киевской области».

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Телефон митрополита Павла был заблокирован. По словам источников «Ъ» из его окружения, обыск «был показательным и явно призванным устрашать владыку».

Три автобуса с сотрудниками СБУ подъехали к дому священнослужителя. Тот был в лавре, потому двери никто не открыл. Тем не менее силовики вломились в дом, сославшись на разрешение на обыск, выданное Ржищевским горсудом Киевской области по ходатайству прокурора Кагарлыкской местной прокуратуры. Затем, по утверждению юриста Андрея Портнова, у владыки в качестве вещдока изъяли книгу «Украинская православная церковь: отношения с государством. Отношение к АТО и церковному расколу. Вопросы и ответы». Ее якобы намерены приобщить к делу в рамках производства, которое открыто по ч. 2 ст. 161 УК — нарушение равноправия граждан в зависимости от расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений.

По словам пресс-секретаря СБУ Елены Гитлянской, уголовное дело, в рамках которого СБУ провело обыск у митрополита Павла, открыто прокуратурой Киевской области. Иных комментариев СБУ не дает, ссылаясь на тайну следствия.

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В то же время в Киево-Печерской лавре удивляются, почему следователи пришли с обыском именно в село Вороньков, где находится не постоянное место жительства владыки, а подсобное хозяйство лавры, где производится питание для братии. Сам дом наместника расположен на территории лавры, между ближними и дальними пещерами, где днем ранее по указанию Министерства культуры украинские власти организовали «переучет святынь», подозревая братию в том, что эти святыни разворовываются. Депутатский запрос с таким обвинением подал в Министерство культуры депутат от Радикальной партии Юрий Шухевич.

При этом сам митрополит Павел неоднократно рассказывал «Ъ», что его намерены устранить — не только от руководства лавры, но и физически.

Дважды, по его словам, митрополит подвергался отравлениям неизвестным веществом, после которых очень долго приходил в себя. Он внесен в реестр сайта «Миротворец», где объявлен «антиукраинским пропагандистом и противником независимости украинского православия». Митрополит выступил против создания Константинополем на Украине новой православной церкви, отказался вливаться в ее ряды и пригрозил «божьим наказанием» тем, кто пытается отнять лавру у братии монастыря.

«Силовые действия в отношении наместника Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла говорят о том, что украинские власти решили ужесточить давление на епископат и духовенство Украинской православной церкви с целью заставить их принять участие в автокефальном проекте, который сейчас осуществляет президент Порошенко, — заявил “Ъ” секретарь отдела внешних церковных связей Московского патриархата по межправославным отношениям, протоиерей Игорь Якимчук.— В частности, имеют место попытки вынудить епископов канонической церкви явиться на так называемый объединительный собор в Киеве, который должен учредить новую так называемую церковь Украины». Господин Якимчук также заявил о «попытках поставить под сомнение принадлежность главных святынь Украинской церкви — Киево-Печерской и Почаевской лавр, что тоже является проявлением политического давления».

Янина Соколовская, Киев; Павел Коробов

Следите за развитием темы «Крупнейший раскол церкви за 1000 лет.»
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