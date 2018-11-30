Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Закат Андрея Малахова: названа ошибка, погубившая его карьеру
Депутаты хотят вернуть отмененный ранее штраф в 5 000 рублей
У француженки из-за краски для волос деформировалось лицо
16-летняя дочь Евгения Осина снимется в кино
Тина Канделаки подарила сыну жилье за 100 миллионов рублей
Куда поехать на Новый год?Тройка маршрутов для недорогого автопутешествия
Невероятная красотка, которую даже после развода "лайкает" муж
Украина отменила указ о военном положении
16-летняя дочь Евгения Осина снимется в кино
Шукшина и Смехова выступили за закрытие шоу Малахова
Порошенко: "У меня две плохие новости для Путина"
Трамп сказал, почему не будет говорить с Путиным
Фильм РФ за полмиллиарда руб. не собрал даже 20% в прокате
То, как жена Трампа украсила Белый дом, высмеяли
Кремль ответил на отказ Трампа встретиться с Путиным - СМИ
Небо Дамаска полыхало: ПВО Сирии отражали ракеты
Путин принял решение, касающееся отмененной Трампом встречи
Госдеп: за решением США стоит мощный сигнал Путину
Фоторепортажи
14Memento горе: как живет мальчик, который ничего не помнит
8Самые смешные фотографии дикой природы
19:43 (мск), источник: Деловая газета ВЗГЛЯД

В Ульяновской области открылась бесплатная фотошкола для людей старшего поколения

«Основной предмет у нас — фотография. На нём учат работать со светом, со сценарием съемок. Пенсионеры фотографируют в основном своих кошек, собак, природу и, конечно, своих родственников», — рассказала газете ВЗГЛЯД организатор «Фотошкола 55+» Марина Казакова, открывшейся в Ульяновске.

Наверх
Источник: РИА "Новости"
Пока мы только учимся. Есть психолог, который учит управлять эмоциями, выходить из депрессии. Есть визажист, который может научить ухаживать участников за кожей и делать возрастной макияж. Есть модельер-стилист, который учит нас стильно одеваться и подбирать вещи, которые будут нас молодить, а не старить.
Марина Казакова
директор АНО «Агентство социальных проектов», организатор фотошколы

Ранее стало известно, что в Ульяновске открылась «Фотошкола 55+» для людей старшего поколения. Впервые в регионе создана бесплатная творческая студия, где люди от 55 лет могут попробовать себя как в роли фотографа, так и в роли модели. С учениками студии бесплатно занимаются фотограф, стилист, визажист и психолог.

Участники «Фотошколы 55+» получают возможность выезжать на природу, фотографировать живописные места, участвовать в семинарах по сценическому макияжу, позированию, мастер-классах и конкурсах по фотографированию.

Читайте также
Бурим потихоньку. Как пенсионер из Техаса построил нефтяную компанию

«Сейчас уже — финишная прямая нашего проекта. Мы планируем фотовыставку в конце декабря. Она будет называться “Портрет 55 +”. Мы не стали ограничиваться какой-то тематикой. Это просто будут портреты, на которых будет отражаться красота, мудрость и опыт взрослых людей», — делится планами Казакова.

Она отметила, что школа постепенно превращается «в легкий клуб общения 55+». «Мы много делимся опытом, знаниями, эмоциями, а еще, например, учимся танцевать бачату. У нас много всяких проектов, идей. Мы и театр моды хотим создать», — воодушевленно рассказывает Казакова. «Мы даже снимаемся в рекламе, нас приглашали на фотоссесию бутик», — радуется результатам организатор.

Казакова обеспокоена, что для пожилых людей «нет мест, где люди могли бы отдыхать, заниматься спортом», именно поэтому она хочет создать «маленькую сферу», где пожилым людям хорошо.

«Мы готовы делиться знаниями. У нас много тех, кто хочет рассказать о своих талантах. Многим нужен наш опыт и наши навыки. Их многие применяют к своей жизни. Жизнь людей становится ярче, интереснее и насыщеннее», — верит Казакова.

«Мы тоже хотим быть красивыми, мы тоже хотим нравиться. Пусть даже в 70 лет, но мы хотим замуж выйти. Мы хотим видеть красоту. Именно поэтому это занятие не просто досуг. Это вектор развития, — уверена Казакова. — Люди за 50 тоже хотят развиваться, красиво жить. Даже комплименты от знакомых существенно могут изменить качество жизни». Организатор «фотошколы» надеется также на гранты, которые бы мог бы получить ее проект.

Читайте также
Актеры воссоздали знаменитые полотна на сцене (видео)

Как сообщал ранее «Регнум», благодаря студии можно не только научиться фотографировать, изучить азы композиции, но и найти новый круг общения. На 26 декабря запланирована фотовыставка учеников школы. В группе 15 женщин. Проект стал победителем федерального конкурса социальных проектов «Активное поколение» и реализуется на средства благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.

Руководитель студии, призер и лауреат международных конкурсов, член Союза дизайнеров России Валерий Дурнов учит практическим навыкам фотографирования. Руководитель школы современного дизайна «Академия Креаполье», член Союза Дизайнеров Светлана Семененко ведет курсы стиля. Эксперт в области межличностных взаимоотношений, практикующий психолог и тренер Юлия Кузьмина помогает ученикам раскрепоститься и поднять свою самооценку, справиться с негативными эмоциями. Визажист и стилист Ксения Шаталова учит правильно готовиться к фотосессиям, знакомит с основами возрастного макияжа.

По итогам курса в декабре состоится презентация фотовыставки «Красота 55+», на которую в фотостудию «Белый формат» будут приглашены все желающие.

В Ульяновской области ежегодно оказывается государственная поддержка социально ориентированных НКО. В 2018 году из областного бюджета выделено 12 млн рублей. Максимальный размер гранта — 600 тысяч рублей. В этом году ульяновские НКО также стали победителями федерального конкурса Президентских грантов — 32 НКО выиграли на свои проекты более 33 млн рублей.

 Почему поляки жалуются на хамские заявления американского посла
Мосье, пойдемте на баррикады, пока не угасло
Путин и Трамп не поприветствовали друг друга на G20
Порошенко передал Путину «две плохие новости»
Мария Шукшина назвала расценки на участие звезд в шоу Малахова
Аргентинские СМИ назвали лимузин Путина «бункером на колесах»
Брилев ответил на советы Познера о британском гражданстве
Что изменится в жизни россиян с 1 декабря
Черный лев: как живет последний король Африки
Спорт
«В «Спартаке» все дружат»: Глушаков начал отвечать на вопросы В детской Филатовской больнице состоялась встреча игроков московского клуба с находящимися на лечении детьми
Hi-Tech
Кусочек «русской Луны» продан за 855 000 долларов Солидная цена.
Авто
Наклейка «А», отмена знака «Ш», Lada Van и другие события недели Дайджест главных автомобильных (и не только) событий, премьер и новостей этой недели по версии @Авто
Кино
Прилучный нарушил молчание после окончания «Мажора» Актер впервые прокомментировал возможность съемок продолжения популярного сериала
Недвижимость
Почему москвичи ненавидят жить в центре
Зачем в хрущевках делали ящик под окном?
Названы лучшие места России для переезда
Где хранить то, что нужно скрыть
Дети
Беременная Мария Порошина показала свой роскошный дом (фото) Актриса скоро станет мамой в пятый раз
Леди
5 причин, почему ты проверяешь «инсту» бывшего Ну признайся, подглядываешь? По привычке? Или чувства не остыли?
Все о ремонте
Квартира-лес: уютный интерьер в современном стиле
7 признаков плохого ремонта
Как сделать дизайнерский ремонт, если бюджет маленький
Как хранят вещи скандинавы: 7 дизайн-хаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь