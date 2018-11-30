В Дагестане отремонтировали первое учебное заведение по проекту «100 школ»

Источник: РИА "Новости"

«Мы получили, просторные, уютные классы. Завтра-послезавтра нам проведут газ, школа приобрела современный вид, родители довольны и дети тоже», — заявил директор Мацеевской ШОС Шамиль Ибрагимгаджиев.

Мацеевская средняя школа Кизилюртовского района Дагестана стала первой школой, завершившей ремонтные работы в рамках проекта «100 школ», как сообщает портал «БезФормата». Здание было построено в 1992 году и давно нуждалось в капитальном ремонте. Благодаря участию в проекте «100 школ», в здании была произведена полная замена системы отопления (до этого здание отапливалось дровами и углем с помощью твердотопливного котла). А также в школе заменили полы и полностью обновили кровлю.

«До ремонта школа была в ужасном, удручающем состоянии, мы благодарны главе республики Владимиру Васильеву и очень рады, что такая программа есть», — подчеркнул Ибрагимгаджиев.

Проект «100 школ» — инициатива главы республики Дагестан, сообщила руководитель пресс-службы Минэкономики РД Эльмира Шейхова. Из республиканского бюджета на ремонт школ было выделено 200 млн рублей. Согласно одному из условий включения в проект, школа должна была найти меценатов, готовых оказать ей дополнительную финансовую поддержку на сумму от 300 тыс. и выше, рассказала она.

Заявлений на включение в проект, по словам Шейховой, «оказалось даже не 100, а 117». Школы отбирались на конкурсной основе и в проект вошли самые нуждающиеся. «Первые ремонты начались в середине сентября. Кто-то начинал раньше, кто-то позже, но средний срок проведения работ — это две-три недели. Сейчас уже работы практически завершаются и до 15 декабря должны быть везде закончены», — сообщила Шейхова.

При этом ремонт в школах, по ее словам, не помешал учебному процессу, и занятия на время капитального ремонта не прекращались. «К вопросу пытались подойти бережно, начиная ремонт в каком-то кабинете, детей переводили в другой», — пояснила она.

Также Шейхова сообщила, что проект на этом не заканчивается, а будет «немного переформатирован».

Помимо учебных заведений, в него войдут медицинские учреждения и детские сады. Они также смогут получить поддержку в виде бюджетных и меценатских средств.

Эльмира Шейхова руководитель пресс-службы Минэкономики РД