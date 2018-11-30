Концерт Элджея в Сургуте пройдет под контролем «Молодой гвардии Единой России»

Источник: РИА "Новости"

В Сургуте прошло заседание «Молодой гвардии Единой России» («МГЕР»), темой которого стало ограничение доступа несовершеннолетних к концертам, где звучит нецензурная лексика, а также есть «материалы, наносящие вред развитию ребенка». В частности, члены «Молодой гвардии» обсудили концерт рэпера Элджея, который должен пройти в городе сегодня.

В результате было принято решение создать общественную наблюдательную комиссию, которая будет осуществлять на предстоящем концерте Элджея паспортный контроль. Задача — не пропустить лиц младше 18 лет, если при них нет законного опекуна.

Модератором дискуссии выступил руководитель направления по работе со СМИ Сургутского отделения «МГЕР» Владислав Брылеев. Он рассказал:

По сути, мы получили первый в России опыт не силового решения, а решения дипломатического, коллегиального удовлетворившего все стороны. Надеемся, что это станет прецедентом и для других городов.

Помимо этого, молодогвардейцы настроены направить депутатам Госдумы письмо с «инициативой создания контролирующего органа, в обязанности которого будет входить оценка материалов предстоящих культурно-массовых мероприятий».