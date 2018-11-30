Концерт Элджея в Сургуте пройдет под контролем «Молодой гвардии Единой России»
Молодогвардейцы будут следить, чтобы на концерт не прошли лица младше 18 лет без сопровождения взрослых.
Молодогвардейцы будут следить, чтобы на концерт не прошли лица младше 18 лет без сопровождения взрослых.
В Сургуте прошло заседание «Молодой гвардии Единой России» («МГЕР»), темой которого стало ограничение доступа несовершеннолетних к концертам, где звучит нецензурная лексика, а также есть «материалы, наносящие вред развитию ребенка». В частности, члены «Молодой гвардии» обсудили концерт рэпера Элджея, который должен пройти в городе сегодня.
В результате было принято решение создать общественную наблюдательную комиссию, которая будет осуществлять на предстоящем концерте Элджея паспортный контроль. Задача — не пропустить лиц младше 18 лет, если при них нет законного опекуна.
Модератором дискуссии выступил руководитель направления по работе со СМИ Сургутского отделения «МГЕР» Владислав Брылеев. Он рассказал:
По сути, мы получили первый в России опыт не силового решения, а решения дипломатического, коллегиального удовлетворившего все стороны. Надеемся, что это станет прецедентом и для других городов.
Помимо этого, молодогвардейцы настроены направить депутатам Госдумы письмо с «инициативой создания контролирующего органа, в обязанности которого будет входить оценка материалов предстоящих
Напомним, в России идет волна запретов концертов музыкантов, в творчестве которых, по мнению власти, содержатся призывы к суициду, а также к употреблению наркотиков и алкоголя. Так, были сорваны выступления Хаски, IC3PEAK, «Френдзоны» и Элджея.