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22:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Познер объяснил свой совет Брилеву российским законодательством

Журналист Владимир Познер ответил на объяснения телеведущего и заместителя гендиректора телеканала «Россия 1» Сергея Брилева о получении британского гражданства. Об этом он написал на своем сайте Pozner Online.

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Источник: Reuters

Познер пояснил, что из комментария Брилева так и не понял, как тот получил гражданство Великобритании. Журналист также отметил, что его предложение телеведущему отказаться от британского подданства связано с законодательством, по которому человек с двойным гражданством не может занимать руководящий пост в российском СМИ.

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По словам ведущего Первого канала, если заместитель гендиректора телеканала «Россия 1» дорожит своей должностью, то отказаться от иностранного гражданства или от поста было бы «логично». Он также отметил, что сдача гражданства не равна отказу от симпатий, а объяснение телеведущего он прочитал «с большим интересом». «Вы не думали написать автобиографию?», — заключил журналист.

Ранее Познер предположил, что его коллега получил статус гражданина Великобритании до того, как начал занимать руководящие должности на телеканале. Он отметил, что на месте Брилева отказался бы от гражданства одной из стран. Ведущий также добавил, что у него тоже есть три гражданства, однако он не является руководителем и не хочет им становиться.

Сергей Брилев рассказал о том, что обладает вторым гражданством, после того как Фонд борьбы с коррупцией выпустил расследование на эту тему. В материале также сообщалось, что в собственности семьи телеведущего имеется квартира за 700 тысяч фунтов стерлингов (около 66 миллионов рублей) в Великобритании.

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