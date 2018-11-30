Познер объяснил свой совет Брилеву российским законодательством

Источник: Reuters

Познер пояснил, что из комментария Брилева так и не понял, как тот получил гражданство Великобритании. Журналист также отметил, что его предложение телеведущему отказаться от британского подданства связано с законодательством, по которому человек с двойным гражданством не может занимать руководящий пост в российском СМИ.

Читайте также Брилев ответил на советы Познера о британском гражданстве

По словам ведущего Первого канала, если заместитель гендиректора телеканала «Россия 1» дорожит своей должностью, то отказаться от иностранного гражданства или от поста было бы «логично». Он также отметил, что сдача гражданства не равна отказу от симпатий, а объяснение телеведущего он прочитал «с большим интересом». «Вы не думали написать автобиографию?», — заключил журналист.

Ранее Познер предположил, что его коллега получил статус гражданина Великобритании до того, как начал занимать руководящие должности на телеканале. Он отметил, что на месте Брилева отказался бы от гражданства одной из стран. Ведущий также добавил, что у него тоже есть три гражданства, однако он не является руководителем и не хочет им становиться.