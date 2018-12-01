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00:29 (мск), источник: ТАСС

Завершилось голосование на конкурсе по присвоению аэропортам РФ имен выдающихся деятелей

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Голосование в финальном этапе конкурса по присвоению 47 российским аэропортам имен выдающихся деятелей страны завершилось. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете конкурса.

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Источник: РИА "Новости"

«Ровно в полночь по московскому времени 1 декабря голосование завершилось, его окончательные результаты станут известны во вторник, 4 декабря, в эфире телеканала «Россия-1», — сказал собеседник агентства. По его словам, в общей сложности в голосовании приняли участие порядка 5 млн человек, причем наибольшую активность респонденты проявили именно в последние сутки.

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Конкурс по присвоению аэропортам РФ имен великих людей проходил с 11 октября. Цель проекта — сохранение исторической памяти и духовных традиций, создание культурно-исторического брендинга территорий для регионов и России в целом.

Проект реализуется в формате общенационального конкурса, что позволит обеспечить максимальный охват населения и учесть всю палитру мнений, отмечают организаторы. Жители РФ сами определили, чьими именами дополнить названия 47 аэропортов страны. В качестве претендентов на предыдущих этапах конкурса были предложены имена Георгия Жукова, Дмитрия Менделеева, Петра I, Андрея Туполева, Михаила Ломоносова и других выдающихся деятелей.

Инициаторы проекта — Российское историческое общество, Общество русской словесности, Русское географическое общество, Российское военно-историческое общество. Общественная палата РФ выступила агрегатором инициатив по реализации идеи.

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