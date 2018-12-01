Американца попросили доказать существование штата Нью-Мексико

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Кларксон захотел узаконить отношения со своей невестой и подал заявление в бюро регистрации браков. В качестве удостоверения он предоставил водительские права, выданные в штате Нью-Мексико. Однако сотрудница приняла мужчину за иностранного гражданина и потребовала от него международный паспорт.

После возражений Кларксона, сотрудница обратилась к начальнику, который повторил ее ошибку. Однако позже существование штата все-таки подтвердили, и представители учреждения извинились перед мужчиной.