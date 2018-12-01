Американца попросили доказать существование штата Нью-Мексико
Сотрудники бюро регистрации браков столичного округа Колумбия приняли жителя американского штата
Сотрудники бюро регистрации браков столичного округа Колумбия приняли жителя американского штата
Кларксон захотел узаконить отношения со своей невестой и подал заявление в бюро регистрации браков. В качестве удостоверения он предоставил водительские права, выданные в штате
После возражений Кларксона, сотрудница обратилась к начальнику, который повторил ее ошибку. Однако позже существование штата