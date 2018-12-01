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02:16 (мск), источник: ТАСС

Анджелина Джоли и Брэд Питт согласовали условия опеки над детьми в рамках развода

НЬЮ-ЙОРК, 1 декабря. /ТАСС/. Актриса Анджелина Джоли и ее муж Брэд Питт достигли соглашения об условиях опеки над своими детьми в рамках бракоразводного процесса. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на адвоката актрисы Саманту Блей Диджин.

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Источник: AP/Invision

«Порядок процедуры опеки был согласован несколько недель назад и был подписан обеими сторонами, а также судьей», — приводит агентство заявление адвоката. «Договоренность, основанная на рекомендациях эксперта в области опеки над детьми, делает ненужным [бракоразводный] суд. Детали договоренности конфиденциальны и не подлежат разглашению во имя интересов детей», — добавила она.

Джоли и Питт расстались в сентябре 2016 года. Пара прожила вместе 10 лет и вступила в брак только в августе 2014 года. У них шесть детей, трое из которых являются приемными. Актриса подала на развод, после чего вместе с детьми переехала из семейного особняка в Голливуде в шале в Малибу в штате Калифорния.

Актриса, режиссер, сценарист, обладательница множества премий, в том числе «Оскар», Анджелина Джоли дебютировала на большом экране в 1982 году. Настоящая известность пришла к ней после того, как она в 2001 году сыграла в кино героиню видеоигр Лару Крофт. Этот успех закрепили такие кассовые картины, как «Мистер и миссис Смит» (Mr. & Mrs. Smith, 2005), «Особо опасен» (Wanted, 2008), «Солт» (Salt, 2010), «Малефисента» (Maleficent, 2014). Джоли известна гуманитарной деятельностью и активной гражданской позицией, является послом доброй воли ООН, а с 2012 года — специальным посланником Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

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