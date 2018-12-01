Анджелина Джоли и Брэд Питт согласовали условия опеки над детьми в рамках развода

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«Порядок процедуры опеки был согласован несколько недель назад и был подписан обеими сторонами, а также судьей», — приводит агентство заявление адвоката. «Договоренность, основанная на рекомендациях эксперта в области опеки над детьми, делает ненужным [бракоразводный] суд. Детали договоренности конфиденциальны и не подлежат разглашению во имя интересов детей», — добавила она.

Джоли и Питт расстались в сентябре 2016 года. Пара прожила вместе 10 лет и вступила в брак только в августе 2014 года. У них шесть детей, трое из которых являются приемными. Актриса подала на развод, после чего вместе с детьми переехала из семейного особняка в Голливуде в шале в Малибу в штате Калифорния.