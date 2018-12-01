Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Закат Андрея Малахова: названа ошибка, погубившая его карьеру
5 дорог (не из России), по которым страшно ездить (фото)
«Беременность» британки оказалась 26-килограммовой кистой яичника
Два корабля столкнулись в Керченском проливе
Тина Канделаки подарила сыну жилье за 100 миллионов рублей
Куда поехать на Новый год?Тройка маршрутов для недорогого автопутешествия
Невероятная красотка, которую даже после развода "лайкает" муж
Украина отменила указ о военном положении
Страны G7 сделали заявление по керченскому инциденту
Мэй сделала заявление об РФ на G20: ответ Кремля
"Он огромный!": народ в изумлении от внука Марии Шукшиной
Сестра Осина раскрыла, что испугало в мертвом теле
Юлия Меньшова показала стильный интерьер своей квартиры
Анастасия Волочкова разделась и села на шпагат на морозе
Командир “волчьей стаи” ВСУ в плену ФСБ отличился смелостью
Никаких оправданий: реакция НАТО на бой в море
Зачем в хрущевках делали ящик под окном
Названы лучшие места России для переезда
Фоторепортажи
10Рассеялись, как дом: 93-летняя женщина осталась жить в брошенном селе
8Самые смешные фотографии дикой природы
11:17 (мск), источник: РИА Новости

Финский журналист уличил россиян в «отоплении квартир без надобности»

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Финский журналист Юсси Конттинен в своей статье в газете Helsingin Sanomat упрекнул россиян за расточительное использование энергии и заявил об игнорировании проблемы глобального потепления в России.

Наверх
Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +3° 87% 765 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: РИА "Новости"
Граждане нефтяной державы привыкли тратить энергию, отапливая свои квартиры даже без надобности и разъезжая на огромных прожорливых джипах.
Юсси Конттинен
Финский журналист

Журналист рассказал, как два года назад обсуждал погоду с пожилым мужчиной в Якутии, и тот, по его словам, был расстроен из-за стоявшего на улице 30-градусного мороза и говорил о том, что «раньше в это время было минус 40».

«Трудно поверить, что жители самого холодного населенного региона в мире обеспокоены потеплением климата», — пишет автор.

Даже в Сибири каждый взрослый человек может рассказать об изменениях в погоде за время его жизни, однако мало кто может связать эти перемены с глобальным потеплением, отмечает журналист.

По мнению Конттинена, в России климатические изменения обсуждают «довольно странным образом». В СМИ, школах, политике и даже в научных сообществах эту тему словно не замечают, считает он.
Читайте также
Какие чудеса планеты нужно увидеть, пока они не исчезли

Даже президент Владимир Путин «делает противоречивые заявления о климатических изменениях», а рассуждения российских ученых о том, что миру грозит похолодание, а вовсе не потепление, вызывают множество вопросов, считает журналист.

При этом Конттинен приводит «небольшую теорию заговора», которая существует на Западе, согласно которой позиция России в вопросах климата связана с тем, что экономика страны основывается на экспорте ископаемого топлива. При этом западные специалисты полагают, что Россия надеется получить выгоду от потепления климата, пишет автор.

«Скептики не могут опровергнуть влияние парниковых газов на атмосферу, поскольку это — основы физики, отрицать которые — все равно что доказывать плоскость Земли или отрицать силу притяжения», — заключает журналист.

Читайте также:

Неожиданный эффект: Украина все же сумела нанести удар по Азовскому морю
'Трамп прячется от Путина, а Меркель издевается над Порошенко'
Трамп заявил, что у него очень хорошие отношения с Путиным
Трамп объявил федеральный режим ЧП на Аляске
В Париже полиция применила слезоточивый газ против протестующих
Экономист Мовчан: Россию ждет дальнейшая национализация
Соратница Меркель предложила закрыть порты для российских судов
Буш-младший прокомментировал смерть отца
Спорт
Дерби Лондона, Ливерпуля и «Реал Мадрид» против «Валенсии» Рассказываем о главных европейских матчах на выходных
Hi-Tech
Кусочек «русской Луны» продан за 855 000 долларов Солидная цена.
Авто
Наклейка «А», отмена знака «Ш», Lada Van и другие события недели Дайджест главных автомобильных (и не только) событий, премьер и новостей этой недели по версии @Авто
Кино
Прилучный нарушил молчание после окончания «Мажора» Актер впервые прокомментировал возможность съемок продолжения популярного сериала
Недвижимость
Тина Канделаки подарила сыну жилье за 100 миллионов рублей
Назван район Москвы с самым дешевым жильем
Путин разрешил не доказывать отсутствие задолженности по ЖКХ
Как россияне наживутся на гостях в Новый год
Дети
Беременная Мария Порошина показала свой роскошный дом (фото) Актриса скоро станет мамой в пятый раз
Леди
5 причин, почему ты проверяешь «инсту» бывшего Ну признайся, подглядываешь? По привычке? Или чувства не остыли?
Все о ремонте
Квартира-лес: уютный интерьер в современном стиле
7 признаков плохого ремонта
Как сделать дизайнерский ремонт, если бюджет маленький
Как хранят вещи скандинавы: 7 дизайн-хаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь