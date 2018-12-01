Сын банкира, отец президента: биография Джорджа Буша — старшего
41-й президент США умер 30 ноября 2018 года.
41-й президент США умер 30 ноября 2018 года.
30 ноября 2018 года умер бывший президент США Джордж Буш — старший. Ему было 94 года.
Школа и армия
Джордж Буш — старший родился 12 июня 1924 года в городе Милтон, штат Массачусетс. Его отец Прескотт Буш был банкиром, а в 1952—1963 годах, будучи членом Республиканской партии США (РП), представлял штат Коннектикут в Сенате США.
В 1942 году после окончания Академии Филлипса — элитной частной школы в городе Андовер, штат Массачусетс, Джордж Буш — старший пошел добровольцем в морскую авиацию. Окончив 10-месячные курсы, служил на авианосце San Jacinto и пилотировал
Йель и нефть
После демобилизации поступил на экономический факультет Йельского университета. Окончив его в 1948 году, Буш переехал в Западный Техас, где занялся нефтяным бизнесом.
В 1950 году основал нефтегазовую компанию
Из Конгресса в ЦРУ
Политическую карьеру
В 1964 году выставил свою кандидатуру в Сенат, но потерпел поражение. В 1964 и 1968 годах был делегатом на национальном съезде РП.
В 1967—1971 годах — член палаты представителей Конгресса США 90-го и 91-го созывов, член бюджетного комитета.
В 1971—1973 годах был постоянным представителем США при ООН.
В 1973—1974 годах возглавлял Национальный комитет Республиканской партии.
В 1976 году стал директором ЦРУ, которое переживало тогда череду разоблачений. Бушу было доверено восстановить репутацию управления.
Курс на Белый дом
В 1977 году он вернулся в Хьюстон, где стал председателем исполнительного комитета международного банка и директором Совета по международным отношениям, а также преподавал в Школе бизнеса Джоан при Университете Райс.
В 1980 году он баллотировался на президентских выборах, но проиграл праймериз Рональду Рейгану. Однако на съезде Республиканской партии Рейган выбрал его кандидатом в
В ноябре 1988 года Буш вновь выдвинул свою кандидатуру на пост президента страны и выиграл выборы, получив 53,4% голосов против 45,6% у демократа Майкла Дукакиса.
Панама и Ирак
20 января 1989 года Джордж Буш официально вступил в должность, сменив Рональда Рейгана. Он стал первым с 1836 года
Как считают биографы, Буш следовал рейгановским политическим курсом, хотя был менее консервативен и радикален по своим взглядам, чем его предшественник.
В период его президентства произошел распад Варшавского договора и СЭВ, крушение Берлинской стены и распад СССР. В 1989 году он отдал приказ о военном вторжении в Панаму, а в 1991 году, когда Ирак отказался вывести войска из оккупированного Кувейта, санкционировал военную операцию «Буря в пустыне». Тогда рейтинг его одобрения взлетел до 89%.
Провел семь встреч на высшем уровне с руководителями СССР и России — Михаилом Горбачевым и Борисом Ельциным, результатом которых стало подписание двух договоров о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1 и СНВ-2). Несмотря на успехи во внешней политике, экономическая рецессия и повышение налогов привели к падению его популярности. В ноябре 1992 года он проиграл президентские выборы демократу Биллу Клинтону.
После президентства
Покинув пост главы государства,
В последние годы
Имя Джорджа Буша — старшего носят международный аэропорт в Хьюстоне и авианосец ВМФ США.
Его жена Барбара Пирс умерла в 2018 году. Его старший сын Джордж Буш — младший был 43-м президентом США, другой сын — Джеб Буш — бывший губернатор Флориды.