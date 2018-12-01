Сын банкира, отец президента: биография Джорджа Буша — старшего

Источник: РИА "Новости"

30 ноября 2018 года умер бывший президент США Джордж Буш — старший. Ему было 94 года.

Школа и армия

Джордж Буш — старший родился 12 июня 1924 года в городе Милтон, штат Массачусетс. Его отец Прескотт Буш был банкиром, а в 1952—1963 годах, будучи членом Республиканской партии США (РП), представлял штат Коннектикут в Сенате США.

В 1942 году после окончания Академии Филлипса — элитной частной школы в городе Андовер, штат Массачусетс, Джордж Буш — старший пошел добровольцем в морскую авиацию. Окончив 10-месячные курсы, служил на авианосце San Jacinto и пилотировал торпедоносец-бомбардировщик Grumman TBF Avenger, будучи самым молодым морским летчиком того времени. Участвовал в боевых операциях в Японии и на Филиппинах. В 1945 году демобилизовался в чине младшего лейтенанта. За службу в авиации был награжден крестом и медалями.

Йель и нефть

После демобилизации поступил на экономический факультет Йельского университета. Окончив его в 1948 году, Буш переехал в Западный Техас, где занялся нефтяным бизнесом.

В 1950 году основал нефтегазовую компанию Bush-Overbey Company. В 1953-м стал соучредителем и руководителем компании Zapata Petroleum Corporation, в которую вошла Bush-Overbey. В 1954—1964 годах был президентом Zapata Offshore Company, а в 1964—1966 годах возглавлял совет директоров этой компании. К 40 годам стал миллионером.

Источник: РИА "Новости"

Из Конгресса в ЦРУ

Политическую карьеру Буш-старший начал в 1958 году с участия в работе организаций Республиканской партии в Техасе. В 1963—1964 годах возглавлял РП штата Техас.

В 1964 году выставил свою кандидатуру в Сенат, но потерпел поражение. В 1964 и 1968 годах был делегатом на национальном съезде РП.

В 1967—1971 годах — член палаты представителей Конгресса США 90-го и 91-го созывов, член бюджетного комитета.

В 1971—1973 годах был постоянным представителем США при ООН.

В 1973—1974 годах возглавлял Национальный комитет Республиканской партии.

В 1976 году стал директором ЦРУ, которое переживало тогда череду разоблачений. Бушу было доверено восстановить репутацию управления.

Источник: РИА "Новости"

Курс на Белый дом

В 1977 году он вернулся в Хьюстон, где стал председателем исполнительного комитета международного банка и директором Совета по международным отношениям, а также преподавал в Школе бизнеса Джоан при Университете Райс.

В 1980 году он баллотировался на президентских выборах, но проиграл праймериз Рональду Рейгану. Однако на съезде Республиканской партии Рейган выбрал его кандидатом в вице-президенты. В 1980 и 1985 годах они дважды выигрывали выборы, таким образом Буш занимал кресло вице-президента США с 1981 по 1989 год.

В ноябре 1988 года Буш вновь выдвинул свою кандидатуру на пост президента страны и выиграл выборы, получив 53,4% голосов против 45,6% у демократа Майкла Дукакиса.

Источник: РИА "Новости"

Панама и Ирак

20 января 1989 года Джордж Буш официально вступил в должность, сменив Рональда Рейгана. Он стал первым с 1836 года вице-президентом, возглавившим Белый дом в результате победы на выборах.

Как считают биографы, Буш следовал рейгановским политическим курсом, хотя был менее консервативен и радикален по своим взглядам, чем его предшественник.

В период его президентства произошел распад Варшавского договора и СЭВ, крушение Берлинской стены и распад СССР. В 1989 году он отдал приказ о военном вторжении в Панаму, а в 1991 году, когда Ирак отказался вывести войска из оккупированного Кувейта, санкционировал военную операцию «Буря в пустыне». Тогда рейтинг его одобрения взлетел до 89%.

Провел семь встреч на высшем уровне с руководителями СССР и России — Михаилом Горбачевым и Борисом Ельциным, результатом которых стало подписание двух договоров о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1 и СНВ-2). Несмотря на успехи во внешней политике, экономическая рецессия и повышение налогов привели к падению его популярности. В ноябре 1992 года он проиграл президентские выборы демократу Биллу Клинтону.

Источник: AFP 2018

После президентства

Покинув пост главы государства, Буш-старший был адъюнкт-профессором Университета Райса, членом Трехсторонней комиссии (международная организация, объединяющая крупнейших политических деятелей, бизнесменов) и Совета по международным отношениям, в 1998—2003 годах — старшим советником в консультативной комиссии крупного инвестиционного фонда Carlyle Group, в 2005 году — специальным посланником ООН по вопросам последствий землетрясения в Южной Азии.

В последние годы экс-глава государства страдал болезнью Паркинсона и был вынужден передвигаться в инвалидном кресле.

Имя Джорджа Буша — старшего носят международный аэропорт в Хьюстоне и авианосец ВМФ США.

Экс-президент автор книги «Меняющийся мир», посвященной актуальным проблемам внешней политики, и подборки собственных писем «Всего хорошего, Джордж Буш».