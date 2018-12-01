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10:08 (мск), источник: ТАСС

В России успешно испытали модернизированную ракету системы ПРО

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/ — Запуск был осуществлен на полигоне в Казахстане.

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Российские военные успешно выполнили испытательный пуск модернизированной ракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Об этом сообщает в субботу пресс-служба Минобороны РФ.

«На полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан) боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил успешно проведен очередной испытательный пуск модернизированной ракеты российской системы противоракетной обороны», — говорится в сообщении.

Как отметил командир соединения ПРО Сергей Грабчук, чьи слова привели в пресс-службе, «новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью».

В конце августа сообщалось об успешном испытательном запуске новой ракеты отечественной системы ПРО. Испытательные пуски новой ракеты проходили также в феврале, апреле и июле 2018 года.

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