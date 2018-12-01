В России успешно испытали модернизированную ракету системы ПРО
МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/ — Запуск был осуществлен на полигоне в Казахстане.
МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/ — Запуск был осуществлен на полигоне в Казахстане.
Российские военные успешно выполнили испытательный пуск модернизированной ракеты системы ПРО на полигоне
«На полигоне
В конце августа сообщалось об успешном испытательном запуске новой ракеты отечественной системы ПРО. Испытательные пуски новой ракеты проходили также в феврале, апреле и июле 2018 года.
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