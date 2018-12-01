В России успешно испытали модернизированную ракету системы ПРО

Российские военные успешно выполнили испытательный пуск модернизированной ракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Об этом сообщает в субботу пресс-служба Минобороны РФ.

Как отметил командир соединения ПРО Сергей Грабчук, чьи слова привели в пресс-службе, «новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью».