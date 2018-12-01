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11:39 (мск), источник: РИА Новости

РПЦ назвала Константинополь ответственным за преследование духовенства УПЦ

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Константинопольский патриархат несет «моральную ответственность» за преследование канонического духовенства на Украине, поскольку именно по его указке организуется так называемый объединительный собор, заявил РИА Новости секретарь отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук, комментируя обыски СБУ в Киево-Печерской лавре.

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Источник: РИА Новости

«Обыски у наместника Киево-Печерской лавры являются одним из многих примеров дискриминации и неприкрытого давления на каноническую Украинскую православную церковь, являющуюся крупнейшей религиозной конфессией страны», — сказал Якимчук.

Целью этого давления является принуждение иерархов УПЦ к участию в так называемом объединительном соборе, призванном учредить на Украине новую православную церковь, поддержанную Константинополем.

Он отметил, что «налицо грубое вмешательство во внутрицерковные дела органов светского государства, что очевидным образом нарушает принципы свободы совести, гарантируемые конституцией Украины и должно стать предметом изучения правозащитных организаций».

«Моральную ответственность за преследование канонического духовенства на Украине несёт Константинопольский патриархат, по указке которого и организуется вышеупомянутый собор», — заключил собеседник агентства.

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Ранее украинские власти, в том числе президент Петр Порошенко, заявляли, что не намерены вмешиваться в дела церкви, но делают это постоянно. Так, несмотря на обещания, Порошенко добился от Константинополя признания неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали раскольническим. Рада Украины приняла закон о передаче Андреевской церкви Константинопольскому патриархату. Позднее Минюст Украины лишил каноническую УПЦ права пользования зданиями Свято-Успенской Почаевской лавры в Киеве. Действия против Почаевской лавры свидетельствуют о запугивании властями верующих Украины, заявили в РПЦ. Советник Порошенко Ростислав Павленко ездил в Стамбул наблюдать за синодом и встречаться с Константинопольским патриархом по вопросу автокефалии.

Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель «объединенной» церкви, его должны выбрать на «объединительном соборе» православных церквей на Украине, дата которого пока не назначена.

При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. В РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.

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Что нужно знать про разрыв отношений РПЦ и Константинополя

Эксперты ответили на вопросы о ситуации на Украине и о ее возможных последствиях.

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