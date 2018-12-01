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10:13 (мск), источник: ТАСС

Трамп выразил соболезнования в связи со смертью Джорджа Буша — старшего

ТАСС, 1 декабря. Президент США отметил «непоколебимое лидерство» бывшего лидера страны и тот факт, что он подготовил Соединенные Штаты «к десятилетиям процветания».

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Источник: AP 2018

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи со смертью 41-го президента США Джорджа Буша — старшего, умершего в пятницу на 95-м году жизни. Соответствующее заявление было размещено на странице Трампа в Twitter.

«[Моя жена] Меланья и я присоединяемся к горюющей нации и скорбим в связи со смертью бывшего президента Джорджа Буша — старшего, ушедшего из жизни прошлой ночью», — говорится в заявлении.

Благодаря его неподдельному реализму, обезоруживающему уму и неизменной приверженности вере, семье и стране, президент Буш вдохновлял поколения своих соотечественников-американцев на государственную службу.

Трамп также отметил «непоколебимое лидерство» Буша — старшего и тот факт, что он подготовил страну «к десятилетиям процветания».

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