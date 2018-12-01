Трамп выразил соболезнования в связи со смертью Джорджа Буша — старшего
ТАСС, 1 декабря. Президент США отметил «непоколебимое лидерство» бывшего лидера страны и тот факт, что он подготовил Соединенные Штаты «к десятилетиям процветания».
ТАСС, 1 декабря. Президент США отметил «непоколебимое лидерство» бывшего лидера страны и тот факт, что он подготовил Соединенные Штаты «к десятилетиям процветания».
Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи со смертью 41-го президента США Джорджа Буша — старшего, умершего в пятницу на 95-м году жизни. Соответствующее заявление было размещено на странице Трампа в Twitter.
«[Моя жена] Меланья и я присоединяемся к горюющей нации и скорбим в связи со смертью бывшего президента Джорджа Буша — старшего, ушедшего из жизни прошлой ночью», — говорится в заявлении.
Благодаря его неподдельному реализму, обезоруживающему уму и неизменной приверженности вере, семье и стране, президент Буш вдохновлял поколения своих
соотечественников-американцевна государственную службу.
Трамп также отметил «непоколебимое лидерство» Буша — старшего и тот факт, что он подготовил страну «к десятилетиям процветания».