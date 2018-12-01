Трамп выразил соболезнования в связи со смертью Джорджа Буша — старшего

Источник: AP 2018

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи со смертью 41-го президента США Джорджа Буша — старшего, умершего в пятницу на 95-м году жизни. Соответствующее заявление было размещено на странице Трампа в Twitter.

«[Моя жена] Меланья и я присоединяемся к горюющей нации и скорбим в связи со смертью бывшего президента Джорджа Буша — старшего, ушедшего из жизни прошлой ночью», — говорится в заявлении.

Благодаря его неподдельному реализму, обезоруживающему уму и неизменной приверженности вере, семье и стране, президент Буш вдохновлял поколения своих соотечественников-американцев на государственную службу.