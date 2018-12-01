Клинтон рассказал о дружбе с Бушем-старшим

Источник: РИА "Новости"

Джордж Буш-старший скончался в ночь на субботу.

«Я выражаю глубокую благодарность за каждую минуту, проведенную с президентом Бушем. В моей памяти навсегда останется наша дружба, которая была одним из лучших подарков в моей жизни», — говорится в совместном заявлении Билла и Хиллари Клинтон, опубликованном на сайте Clinton Foundation.

Билл Клинтон также подчеркнул, что Буш-старший никогда не прекращал служить своей стране и всегда проявлял великодушие и выдающиеся лидерские качества.

«Он никогда не прекращал служить отечеству. Я видел это вблизи, когда работал с ним над ликвидацией последствий цунами в Азии и здесь, дома, после урагана Катрина. Он всегда проявлял выдающиеся лидерские качества и великодушие», — отмечается в заявлении супругов Клинтон.

«Хиллари и я скорбим в связи с кончиной президента Джорджа Буша… Наши сердца и молитвы с Джорджем, Джебом, Нейлом, Марвин, Доро, их семьями и всем поколением Бушей», — говорится в заявлении.