Клинтон рассказал о дружбе с Бушем-старшим
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Дружба с 41-м президентом США Джорджем
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Дружба с 41-м президентом США Джорджем
Джордж Буш-старший скончался в ночь на субботу.
«Я выражаю глубокую благодарность за каждую минуту, проведенную с президентом Бушем. В моей памяти навсегда останется наша дружба, которая была одним из лучших подарков в моей жизни», — говорится в совместном заявлении Билла и Хиллари Клинтон, опубликованном на сайте Clinton Foundation.
«Он никогда не прекращал служить отечеству. Я видел это вблизи, когда работал с ним над ликвидацией последствий цунами в Азии и здесь, дома, после урагана Катрина. Он всегда проявлял выдающиеся лидерские качества и великодушие», — отмечается в заявлении супругов Клинтон.
«Хиллари и я скорбим в связи с кончиной президента Джорджа Буша… Наши сердца и молитвы с Джорджем, Джебом, Нейлом, Марвин, Доро, их семьями и всем поколением Бушей», — говорится в заявлении.
Буш занимал пост главы государства в 1989—1993 годах. Международная политика, проводимая Бушем, отмечена военными операциями, проведёнными в Панаме, на Филиппинах и в Персидском заливе.