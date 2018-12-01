Ученый назвал безопасную порцию картофеля фри

Источник: AP 2018

Гарвардский профессор Эрик Римм назвал картофель фри «крахмальной бомбой» и заявил, что безопасная порция этого блюда должна содержать не более 6 кусочков.

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Минимальные порции картофеля фри во многих заведениях быстрого питания содержат от 40−45 кусочков. Но большие порции могут превышать эту норму в 3 раза.

Картофель фри впервые начали готовить во второй половине 17 века в Бельгии и Франции. В бельгийском Брюгге даже работает музей этого блюда. В США картофель фри стал популярен во второй половине 19 века. Эта страна, включив его в меню ресторанов фастфуда, сделала картофель фри популярным во всем мире.

В недавнем исследовании, проведенном итальянскими учеными и опубликованном в «Американском журнале клинического питания», утверждается, что люди, которые избегали картофеля фри, жили на шесть месяцев дольше, чем те, кто им увлекался.

Люди, которые ели картофель фри два или три раза в неделю, имели более высокий риск развития диабета, ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний.