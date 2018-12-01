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15:43 (мск), источник: Интерфакс

Горбачев отметил вклад Буша-старшего в прекращение холодной войны

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU — Экс-президент СССР Михаил Горбачев выразил глубокие соболезнования в связи со смертью 41-го президента США Джорджа Буша.

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Источник: РИА "Новости"

«Глубоко соболезную семье Джорджа Буша и всем американцам в связи с кончиной 41-го президента США», — заявил он интервью «Интерфаксу».

Много воспоминаний связано у меня с этим человеком. Нам довелось вместе работать в годы огромных перемен. Это было драматичное время, потребовавшее ото всех огромной ответственности. Итогом стало прекращение холодной войны и гонки ядерных вооружений.

«Я отдаю должное вкладу Джорджа Буша в это историческое достижение. Он был настоящим партнером», — подчеркнул он.

«Мы с Раисой Максимовной очень ценили внимание, доброжелательность и простоту в общении, характерную для Джорджа и Барбары Буш, для всей их большой и дружной семьи», — отметил Горбачев.

Он уверен, что «память о Джордже Буше — политике и человеке — сохранится надолго в сердцах многих людей».

Как сообщалось ранее, бывший президент США Джордж Буш-старший умер в возрасте 94 лет в Хьюстоне.

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