Горбачев отметил вклад Буша-старшего в прекращение холодной войны
Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU —
Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU —
«Глубоко соболезную семье Джорджа Буша и всем американцам в связи с кончиной 41-го президента США», — заявил он интервью «Интерфаксу».
Много воспоминаний связано у меня с этим человеком. Нам довелось вместе работать в годы огромных перемен. Это было драматичное время, потребовавшее ото всех огромной ответственности. Итогом стало прекращение холодной войны и гонки ядерных вооружений.
«Я отдаю должное вкладу Джорджа Буша в это историческое достижение. Он был настоящим партнером», — подчеркнул он.
«Мы с Раисой Максимовной очень ценили внимание, доброжелательность и простоту в общении, характерную для Джорджа и Барбары Буш, для всей их большой и дружной семьи», — отметил Горбачев.
Он уверен, что «память о Джордже Буше — политике и человеке — сохранится надолго в сердцах многих людей».
Как сообщалось ранее, бывший президент США Джордж
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