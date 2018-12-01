Участников группы IC3PEAK задержали в Новосибирске
Полиция задержала музыкантов из электронной группы IC3PEAK в Новосибирске. Об этом в субботу, 1 декабря, сообщил «Ленте.ру» один из участников группы Николай Костылев.
Полиция задержала музыкантов из электронной группы IC3PEAK в Новосибирске. Об этом в субботу, 1 декабря, сообщил «Ленте.ру» один из участников группы Николай Костылев.
«Меня скрутили в наручники, отвели в линейный отдел полиции станции Новосибирск», — рассказал Костылев.
По его словам, сотрудники МВД подошли к участникам группы сразу же, как те вышли из вагона на станции, и попросили «пройти с ними». При этом, отметил музыкант, никаких обвинений им не предъявляли.
30 ноября стало известно, что концерт IC3PEAK23, который должен был пройти в Красноярске, был отменен якобы
23 ноября сообщалось о задержании участников IC3PEAK23 в Казани, однако позже эту информацию опровергли.
Преследования молодых музыкальных исполнителей начались после того, как один из депутатов отправил соответствующий запрос в Генпрокуратуру, приложив список «неугодных» артистов.
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