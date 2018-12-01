Участников группы IC3PEAK задержали в Новосибирске

«Меня скрутили в наручники, отвели в линейный отдел полиции станции Новосибирск», — рассказал Костылев.

По его словам, сотрудники МВД подошли к участникам группы сразу же, как те вышли из вагона на станции, и попросили «пройти с ними». При этом, отметил музыкант, никаких обвинений им не предъявляли.

30 ноября стало известно, что концерт IC3PEAK23, который должен был пройти в Красноярске, был отменен якобы из-за повреждения кабеля на площадке.

Отмечалось, что это уже седьмой концерт группы, сорванный по тем или иным причинам.

23 ноября сообщалось о задержании участников IC3PEAK23 в Казани, однако позже эту информацию опровергли.