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16:05 (мск), источник: Газета.Ру

Гребенщиков перенес тур по Украине из-за указа Порошенко

Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил о переносе тура по Украине из-за форс-мажора.

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Источник: РИА "Новости"

Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил о переносе тура по Украине из-за форс-мажора.

Надеемся, что форс-мажор канет в Лету и мы вернемся к вам. Поэтому концерты не отменяются, а переносятся на более разумное время.

Он также пожелал всем мира.

Ранее сообщалось, что Гребенщиков заболел после запрета на въезд на Украину.

Справка
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Чем это грозит России и украинцам?

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