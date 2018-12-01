Гребенщиков перенес тур по Украине из-за указа Порошенко
Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил о переносе тура по Украине
Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил о переносе тура по Украине
Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил о переносе тура по Украине
Надеемся, что
форс-мажорканет в Лету и мы вернемся к вам. Поэтому концерты не отменяются, а переносятся на более разумное время.
Он также пожелал всем мира.
Ранее сообщалось, что Гребенщиков заболел после запрета на въезд на Украину.
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