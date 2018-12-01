Путин отметил вклад Буша-старшего в укрепление сотрудничества РФ и США
Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU — Президент России Владимир Путин выразил соболезнования по поводу кончины 41-го президента США Джорджа Буша.
Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU — Президент России Владимир Путин выразил соболезнования по поводу кончины 41-го президента США Джорджа Буша.
«Ушел из жизни выдающийся человек, всю жизнь верно служивший своей стране — с оружием в руках в годы войны и на высоких государственных должностях в мирное время. Возглавляя Соединённые Штаты на одном из важнейших этапов мировой истории, он проявлял политическую мудрость и дальновидность, стремился принимать взвешенные решения даже в самых непростых ситуациях», — говорится в телеграмме соболезнования Путина, адресованной Джорджу
Осознавая значимость конструктивного диалога между двумя крупнейшими ядерными державами, Джордж
Буш-старшиймногое делал для укрепления российско-американскогосотрудничества по вопросам международной безопасности.
Президент РФ отмечает, что ему не раз посчастливилось встречаться с
«Светлая память о Джордже
Как сообщалось ранее, бывший президент США Джордж
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