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16:18 (мск), источник: Интерфакс

Путин отметил вклад Буша-старшего в укрепление сотрудничества РФ и США

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU — Президент России Владимир Путин выразил соболезнования по поводу кончины 41-го президента США Джорджа Буша.

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Источник: РИА "Новости"

«Ушел из жизни выдающийся человек, всю жизнь верно служивший своей стране — с оружием в руках в годы войны и на высоких государственных должностях в мирное время. Возглавляя Соединённые Штаты на одном из важнейших этапов мировой истории, он проявлял политическую мудрость и дальновидность, стремился принимать взвешенные решения даже в самых непростых ситуациях», — говорится в телеграмме соболезнования Путина, адресованной Джорджу Бушу-младшему.

Осознавая значимость конструктивного диалога между двумя крупнейшими ядерными державами, Джордж Буш-старший многое делал для укрепления российско-американского сотрудничества по вопросам международной безопасности.

Президент РФ отмечает, что ему не раз посчастливилось встречаться с Бушем-старшим. «С особой теплотой вспоминаю, как он организовал нашу встречу в своей чудесной усадьбе в Кеннебанкпорте», — пишет Путин.

«Светлая память о Джордже Буше-старшем навсегда сохранится в моем сердце и в сердцах моих соотечественников. В столь скорбный час хотел бы передать слова искреннего сочувствия и поддержки всем членам вашей большой семьи. Пусть мужество не покинет вас перед лицом этой тяжелой, невосполнимой утраты», — говорится в телеграмме.

Как сообщалось ранее, бывший президент США Джордж Буш-старший умер в возрасте 94 лет в Хьюстоне.

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