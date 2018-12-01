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17:45 (мск), источник: РИА Новости

СБУ вызвала на допрос священников канонической УПЦ

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Служба безопасности Украины вызвала на допрос священников Сарненской епархии канонической Украинской православной церкви, сообщили в информационно-просветительском отделе УПЦ.

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Источник: Українська Православна Церква

Как следует из сообщения, повестки о вызове на допрос к заместителю начальника следственного отдела управления СБУ в Ровенской области священнослужители-благочинные получили 30 ноября. В документах говорится, что они будут допрошены в качестве свидетелей, но о чем именно придется свидетельствовать, не разъясняется.

В частности, 5 декабря в СБУ должен явиться архимандрит Иларион. О вызовах также сообщили около 20 священнослужителей Ровенской епархии.

Ранее глава юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов заявлял, что СБУ приглашает некоторых епископов к себе на «беседы».

Ситуация вокруг УПЦ

В последнее время каноническая Украинская православная церковь испытывает все более серьезное давление, в том числе и со стороны властей. Так, на днях СБУ провела обыски у настоятеля Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополита Павла. По словам священнослужителя, власти пытаются оказать на него политическое давление. Кроме того, Минюст Украины лишил каноническую УПЦ права пользования зданиями Свято-Успенской Почаевской лавры.

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Ситуация обострилась на фоне намерения Константинопольского патриархата выдать томос об автокефалии неканонической церкви на Украине. Киевские власти рассчитывают, что это произойдет до конца года, но получить томос сможет только предстоятель «объединенной» церкви, которого еще предстоит выбрать на «объединительном соборе». Дата этого мероприятия пока неизвестна. Каноническая УПЦ заявила, что не будет участвовать в «соборе», назвала недопустимыми попытки решать церковный вопрос с участием государственной власти и раскольников и разорвала евхаристическое общение с Константинополем.

В РПЦ действия Константинополя также сочли расколом. По словам митрополита Илариона, Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. С середины октября РПЦ разорвала евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом, позже то же самое сделала и Русская православная церковь за рубежом.

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Что нужно знать про разрыв отношений РПЦ и Константинополя

Эксперты ответили на вопросы о ситуации на Украине и о ее возможных последствиях.

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