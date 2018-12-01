СБУ вызвала на допрос священников канонической УПЦ
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Служба безопасности Украины вызвала на допрос священников Сарненской епархии канонической Украинской православной церкви, сообщили в
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Служба безопасности Украины вызвала на допрос священников Сарненской епархии канонической Украинской православной церкви, сообщили в
Как следует из сообщения, повестки о вызове на допрос к заместителю начальника следственного отдела управления СБУ в Ровенской области
Ранее глава юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов заявлял, что СБУ приглашает некоторых епископов к себе на «беседы».
В последнее время каноническая Украинская православная церковь испытывает все более серьезное давление, в том числе и со стороны властей. Так, на днях СБУ провела обыски у настоятеля
Ситуация обострилась на фоне намерения Константинопольского патриархата выдать томос об автокефалии неканонической церкви на Украине. Киевские власти рассчитывают, что это произойдет до конца года, но получить томос сможет только предстоятель «объединенной» церкви, которого еще предстоит выбрать на «объединительном соборе». Дата этого мероприятия пока неизвестна. Каноническая УПЦ заявила, что не будет участвовать в «соборе», назвала недопустимыми попытки решать церковный вопрос с участием государственной власти и раскольников и разорвала евхаристическое общение с Константинополем.
В РПЦ действия Константинополя также сочли расколом. По словам митрополита Илариона, Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. С середины октября РПЦ разорвала евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом, позже то же самое сделала и Русская православная церковь за рубежом.
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