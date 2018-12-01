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17:38 (мск), источник: Mail Новости

Ученые назвали неожиданную угрозу из космоса

Для эвакуации будет слишком поздно.

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Источник: AP 2018
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Как спастись от астероидов

Вероятность столкновения Земли с астероидом не всегда можно просчитать наперед, вынуждены были признать исследователи.

Когда такое столкновение произойдет, будет слишком поздно для эвакуации того или иного региона, утверждает группа ученых из Мадридского университета Комплутенсе.

В большинстве случаев ученые знают траектории движения этих сравнительно небольших небесных тел, которые вращаются по орбите вокруг Солнца.

Но изменение траектории может произойти вследствие столкновения астероида с другим небесным телом. Таких в солнечной системе десятки тысяч, утверждают ученые.

Непредвиденный удар может направить астероид в сторону Земли.

Столкновение Земли с телом более 50 метров в диаметре может привести к многочисленным жертвам. Если размер космического тела будет превышать 3 км, такое столкновение приведет к уничтожению цивилизации.

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Ученые приводят пример с астероидом 2018 LA диаметром около 2−3 метров, столкнувшимся с Землёй 2 июня 2018 года вблизи границы Ботсваны и Южно-Африканской республики. Астероид был открыт всего за 8 часов до соударения. Вероятность столкновения была оценена в 85%, возможная область падения простиралась от Австралии до Мадагаскара. Возможно, что 2018 LA сформировался во время массивного столкновения двух или более камней в поясе астероидов.

По оценкам ученых, около Земли вращаются примерно 15 тысяч астероидов шириной не менее 25 метров и еще 8 тысяч шириной не менее 140 метров.

Еще один пример — метеорит Челябинск, который упал на Землю 15 февраля 2013 года в результате торможения в атмосфере Земли небольшого астероида. Столкновение привело к разрушениям в Челябинске, примерно 2 тысячи человек получили ранения.

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