Ученые назвали неожиданную угрозу из космоса
Для эвакуации будет слишком поздно.
Для эвакуации будет слишком поздно.
Вероятность столкновения Земли с астероидом не всегда можно просчитать наперед, вынуждены были признать исследователи.
Когда такое столкновение произойдет, будет слишком поздно для эвакуации того или иного региона, утверждает группа ученых из Мадридского университета Комплутенсе.
В большинстве случаев ученые знают траектории движения этих сравнительно небольших небесных тел, которые вращаются по орбите вокруг Солнца.
Непредвиденный удар может направить астероид в сторону Земли.
Столкновение Земли с телом более 50 метров в диаметре может привести к многочисленным жертвам. Если размер космического тела будет превышать 3 км, такое столкновение приведет к уничтожению цивилизации.
Ученые приводят пример с астероидом 2018 LA диаметром около 2−3 метров, столкнувшимся с Землёй 2 июня 2018 года вблизи границы Ботсваны и
По оценкам ученых, около Земли вращаются примерно 15 тысяч астероидов шириной не менее 25 метров и еще 8 тысяч шириной не менее 140 метров.
Еще один пример — метеорит Челябинск, который упал на Землю 15 февраля 2013 года в результате торможения в атмосфере Земли небольшого астероида. Столкновение привело к разрушениям в Челябинске, примерно 2 тысячи человек получили ранения.
Читайте также: