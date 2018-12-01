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18:22 (мск), источник: RTVi

Группу IC3PEAK отпустили из полиции, их концерт состоится

Полицейские освободили участников группы IC3PEAK из отделения в Новосибирске, теперь их концерт состоится. Об этом 1 декабря сообщает корреспондент RTVI.

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Членов IC3PEAK задержали 1 декабря на вокзале в Новосибирске. Менеджер группы Олег Митрофанов рассказал, что одного из участников группы Николая Костылева «скрутили в наручниках и увели». Причину задержания полицейские не называли.

Позже в сети появилось видео, которое сняла участница группы Анастасия Креслина. На нем полицейские уводят Костылева. Креслина задает вопросы правоохранителям, но те не отвечают. Издатель «Медиазоны» Петр Верзилов в своем твиттере написал, что силовики угрожали менеджеру группы «подбросить наркотики».

28 ноября концерт IC3PEAK в Новосибирске отменили, поэтому организаторам пришлась искать новую площадку. До этого у группы сорвался концерт в Перми. По словам участников IC3PEAK, за ними по всему городу ездила машина с сотрудниками ФСБ. Концерт группы в Красноярске, который был запланирован на 2 декабря, тоже отменили.

За последний месяц во многих городах России отменили концерты нескольких исполнителей и групп. В Краснодаре рэпера Хаски после срыва выступлений задержали и дали ему 12 суток административного ареста, но отпустили через три дня по просьбе адвокатов. В его поддержку рэперы Оксимирон, Баста и Noize MC провели в Москве концерт под лозунгом «Я буду петь свою музыку».

 Группу IC3PEAK отпустили из полиции, их концерт состоится
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