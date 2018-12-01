Группу IC3PEAK отпустили из полиции, их концерт состоится

Членов IC3PEAK задержали 1 декабря на вокзале в Новосибирске. Менеджер группы Олег Митрофанов рассказал, что одного из участников группы Николая Костылева «скрутили в наручниках и увели». Причину задержания полицейские не называли.

Позже в сети появилось видео , которое сняла участница группы Анастасия Креслина. На нем полицейские уводят Костылева. Креслина задает вопросы правоохранителям, но те не отвечают. Издатель «Медиазоны» Петр Верзилов в своем твиттере написал , что силовики угрожали менеджеру группы «подбросить наркотики».

За последний месяц во многих городах России отменили концерты нескольких исполнителей и групп. В Краснодаре рэпера Хаски после срыва выступлений задержали и дали ему 12 суток административного ареста, но отпустили через три дня по просьбе адвокатов. В его поддержку рэперы Оксимирон, Баста и Noize MC провели в Москве концерт под лозунгом «Я буду петь свою музыку».