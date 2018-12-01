София Ротару не примет участие в конкурсе «Песня года»
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Певица София Ротару не принимает участие в концерте «Песня года», который проходит в субботу в СК «Олимпийский», рассказал РИА Новости администратор певицы.
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Певица София Ротару не принимает участие в концерте «Песня года», который проходит в субботу в СК «Олимпийский», рассказал РИА Новости администратор певицы.
Ранее «Комсомольская правда» сообщила, что Ротару отказалась ехать в Москву на концерт «Песня года», который проходит в СК «Олимпийский» 1 декабря, в связи с введением на Украине военного положения, чтобы «не накалять ситуацию и не провоцировать радикально настроенных соотечественников».
«Да, это правда, мы не поехали на концерт, он сегодня проходит в «Олимпийском», — подтвердил информацию администратор певицы, отказавшись комментировать причины.
Ротару участвовала в конкурсе с 1973 года практически ежегодно (кроме 2002 года), ее песни выходили в финал более 40 раз, конкуренцию ей составлял только Иосиф Кобзон и Лев Лещенко.