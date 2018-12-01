София Ротару не примет участие в конкурсе «Песня года»

Источник: РИА Новости

Ранее «Комсомольская правда» сообщила, что Ротару отказалась ехать в Москву на концерт «Песня года», который проходит в СК «Олимпийский» 1 декабря, в связи с введением на Украине военного положения, чтобы «не накалять ситуацию и не провоцировать радикально настроенных соотечественников».

«Да, это правда, мы не поехали на концерт, он сегодня проходит в «Олимпийском», — подтвердил информацию администратор певицы, отказавшись комментировать причины.