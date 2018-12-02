Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Трамп прошел мимо Путина, не подав руки на G20
215-метровый астероид может столкнуться с Землей
Анджелина Джоли и Брэд Питт согласовали условия опеки над детьми
Приянка Чопра и Ник Джонас поженились (фото)
Тина Канделаки подарила сыну жилье за 100 миллионов рублей
Россия вносит реальный вклад в энергобезопасность Европы Путин вместе с Эрдоганом примет участие в мероприятиях по поводу строительства «Турецкого потока»
«Незамедлительный ответ на агрессию»: в РФ оценили решение Шойгу
Жириновский рассказал о будущей судьбе Порошенко
Прилучный нарушил молчание после окончания «Мажора»
33-летний Роман Курцын поправился на 20 кг ради роли
"Он огромный!": народ в изумлении от внука Марии Шукшиной
Сестра Осина раскрыла, что испугало в мертвом теле
Что подарить супругам на Новый год: 22 подарка
Иванка Трамп надела на саммит G20 костюм за 3680 долларов
Небо под Дамаском полыхало: Сирийские ПВО отражали ракетную атаку
Трамп сказал, почему не будет говорить с Путиным
Зачем в хрущевках делали ящик под окном
Бани и кабинеты лишились неприкосновенности
Фоторепортажи
20Кто убил Кеннеди
71Принц Чарльз: 70 лет в 70 фотографиях
02:26 (мск), источник: BBC News Русская служба

В США с эфира сняли песню 40-х годов. Решили, что она оскорбляет движение #MeToo

Песня Baby It’s Cold Outside («Детка, на улице холодно») уже более полувека традиционно звучит в рождественский период в универмагах Соединенных Штатов и многих других стран. Но радиостанция в Кливленде, штат Огайо, решила снять ее с эфира в ответ на жалобы некоторых слушателей.

Наверх
Источник: AP 2018

Слушателям не понравились кое-какие строчки в тексте песни, которые, по их мнению, бросают вызов принципам движения #MeToo в защиту женщин, подвергшихся насилию.

Гленн Андерсон, ведущий радиостанции Star 102, написал в «Твиттере», что хотя песня и была написана в другую историческую эпоху, ее текст кажется сейчас морально ущербным.

«Мир, в котором мы живем, в высшей степени чувствителен к таким темам, а люди легко обижаются. Но в мире, где движение #MeToo наделило женщин голосом, которого они достойны, эта песня не имеет права на существование», — написал Гленн.

Однако опрос, проведенный на странице радиостанции в «Фейсбуке», показал, что подавляющее большинство слушателей не поддерживает этот запрет.

А ведь когда-то, пишет газета Washington Post, эта песня была гимном прогрессивной женщины. Так в чем же дело?

Эта песня была написана Фрэнком Лёссером еще в сороковые годы прошлого века, ее пело множество известных исполнителей, среди которых Леди Гага, Том Джонс, Майкл Бубле, а также актеры Уилл Феррелл и Зои Дешанель, спевшие ее в фильме «Эльф».

Песня появилась в кинокартине «Дочь Нептуна», вышедшей в прокат в 1949 году, и годом позже даже получила «Оскара» за лучшую песню к фильму. Текст песни — это диалог между мужчиной и женщиной, часто она исполняется на два голоса.

Сюжет песни — о том, как мужчина пытается уговорить свою подругу не уходить, поскольку на улице ужасная погода, а остаться у него до утра:

«Я должна идти (Но детка, за окном так холодно). Нет-нет, я должна идти (Но детка, там так холодно)».

Критики посчитали эту сцену неприемлемой в наше время. Но особенно их возмутили следующие слова: «Скажи, что в этом напитке? (Такси в это время не поймать!)». Они решили, что мужчина подложил своей подруге в бокал снотворное, чтобы ее усыпить и изнасиловать.

Другие, впрочем, указывают, что фраза «Скажи, что в этом напитке?» (Say what’s in this drink?) в 30-е годы имела совершенно другое значение, и что смысл песни сложнее, чем кажется на первых взгляд.

«Как я от этого устал, — пишет актер Йен Киркмэн. — “Скажи, что в этом напитке” — это известная фраза из кино 30-х, означающая “Я говорю правду”. Она хотела остаться, но боялась за свою репутацию».

Действительно, эта фраза «Скажи, что в этом напитке» имела в те годы совершенно определенное значение и относилась к ситуации, когда человек делает что-то, на что он обычно вряд ли бы решился.

Но смысл этих слов еще и в том, что в напитке на самом-то деле ничего такого нет. Напиток — это лишь оправдание. Эту фразу часто использовали не только в подобных романтических ситуациях.

И тем не менее, многие считают, что слова этой песни нужно критически оценивать с современных позиций.

«В тексте этой песни женщина ясно говорит “нет”, — заявила Сондра Миллер, президент Кливлендского центра помощи изнасилованным женщинам. — А нам тут заявляют: не означает ли “нет” на самом деле “да”? Я думаю, в 2018 году все согласны с тем, что “нет” значит “нет”, и тут нужно сразу остановиться».

Споры об этой песне разгорелись в социальных сетях, и некоторые американцы теперь весьма холодно отнесутся к этой мелодии, когда услышат ее во время своего рождественского шопинга.

Что же касается героев песни Baby It’s Cold Outside, они в итоге соглашаются с тем, что на улице-таки действительно холодно.

Во время загрузки произошла ошибка.
BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Конец кинокарьеры: Вайнштейн и Спейси получили последнюю награду
Во время загрузки произошла ошибка.
12 ноября© Ньюстюб
 "У него своя позиция, у меня своя". Путин пообщался с Трампом на саммите...
"Це дебилизм". Что происходит в поездах, идущих из России на Украину
Путин вкратце рассказал Трампу об инциденте в Керченском проливе
Президент: Беларусь с Лукашенко на Западе абсолютно не нужна
Стали известны последние слова Буша-старшего
Путин поведал о «партии войны» и пообещал помочь украинцам
София Ротару не примет участие в конкурсе «Песня года»
В Бахрейне обнаружили тело командующего Пятым флотом ВМС США
Познер объяснил свой совет Брилеву российским законодательством
Спорт
Лучшее московское дерби сезона. «Спартак» дал бой лидеру КХЛ Но ЦСКА все равно выиграл 13-й раз подряд у красно-белых
Hi-Tech
Кусочек «русской Луны» продан за 855 000 долларов Солидная цена.
Авто
Наклейка «А», отмена знака «Ш», Lada Van и другие события недели Дайджест главных автомобильных (и не только) событий, премьер и новостей этой недели по версии @Авто
Кино
Прилучный нарушил молчание после окончания «Мажора» Актер впервые прокомментировал возможность съемок продолжения популярного сериала
Недвижимость
Тина Канделаки подарила сыну жилье за 100 миллионов рублей
Назван район Москвы с самым дешевым жильем
Путин разрешил не доказывать отсутствие задолженности по ЖКХ
Как россияне наживутся на гостях в Новый год
Популярные темы на «Детях»
Роза Англии Диана, принцесса Уэльская 957
Котлеты, как у бабушки. 195
Праздник приближается.Завтра 1 Адвент. 113
Страшно. Лапароскопия и СПКЯ. 104
Леди
5 причин, почему ты проверяешь «инсту» бывшего Ну признайся, подглядываешь? По привычке? Или чувства не остыли?
Все о ремонте
Где хранить то, что нужно скрыть
5 мифов о скандинавском стиле, в которые мы верим
Сливаем воду, освобождаем розетки. Какие дела в доме нужно сделать к зиме?
Обои на кухне: за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь