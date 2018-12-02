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01:01 (мск), источник: Lenta.Ru

Стали известны последние слова Буша-старшего

Последними словами Джорджа Буша-старшего стало признание в любви своему сыну. Об этом пишет The New York Times.

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Источник: AFP 2018

По информации издания, 41-й президент США за несколько часов до смерти созвонился с Бушем-младшим, услышал от сына, какой он замечательный отец и как он его любит, и ответил, что тоже любит его.

Также выяснилось, что утром пятницы, 30 ноября, близкий друг Буша-старшего, бывший госсекретарь Джеймс Бейкер III навестил умирающего, и застал его в сознании. «Куда мы попадем, Бэйк?», — спросил президент, и, услышав ответ про рай, признался, что хочет оказаться именно там.

Бывший президент США Джордж Буш-старший умер 30 ноября в возрасте 94 лет. Его здоровье ухудшилось после смерти жены Барбары Буш, скончавшейся 18 апреля в возрасте 92 лет.

Джордж Буш-старший был президентом Соединенных Штатов Америки с 1989 по 1993 год. Международная политика, проводимая Бушем, отмечена военными операциями, проведенными в Панаме, на Филиппинах и в Персидском заливе, падением Берлинской стены в 1989 году и распадом СССР два года спустя.

Бушу-старшему везло и в политике, и в любви
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1 декабря© Ньюстюб
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