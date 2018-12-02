Путин усомнился в возможности его захвата на военной базе
Президент России Владимир Путин раскритиковал голливудский боевик «Хантер Киллер». Об этом сообщает РИА Новости.
Президент России Владимир Путин раскритиковал голливудский боевик «Хантер Киллер». Об этом сообщает РИА Новости.
Во время
«На нашей базе? — спросил Путин. — Уже маловероятный сценарий. Фантастический».
«Два маленьких катера, подаренных США Украине, у нас не прошли через Керченский пролив, а ты хочешь, чтобы атомная подводная лодка зашла на нашу базу. Плохой фильм», — отшутился он.
«Хантер Киллер» с Джерардом Батлером и Гэри Олдманом в главных ролях был снят с проката в России, не получив прокатное удостоверение от министерства культуры. При этом ведомство не стало разъяснять причину отказа.
Также в 2018 году Минкульт отказался выпустить в прокат фильмы «Смерть Сталина» и «Похищенные сокровища Европы».
10 сентября стало известно, что Минкультуры решило внести поправки в российское законодательство, которые ограничивают прокат зарубежных фильмов. Количество показов иностранных картин планируется сократить до 35 процентов от общего числа сеансов в кинотеатре в течение дня.