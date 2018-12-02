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04:27 (мск), источник: Lenta.Ru

Единственный в Барнауле планетарий переделают в храм

Мэрия Барнаула начала процедуру передачи здания планетария в собственность Русской православной церкви. Об этом сообщает «Вести Алтай».

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Уточняется, что заявку на возвращение здания Барнаульская епархия подавала еще в 2012 году. В марте 2019 года объект будет передан РПЦ. Планетарий должен покинуть здание до конца декабря, при этом нового помещения для научного учреждения пока нет.

Звездный дом в Барнауле размещается в Кресто-Воздвиженском храме, закрытом в 1939 году. «Храм должен быть храмом. Там, естественно, должно быть восстановлено богослужение», — отметил секретарь Барнаульской епархии, протоиерей Георгий Крейдун.

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Представители церкви заявили, что готовы к диалогу с городскими властями, несмотря на жесткие сроки плана по передаче собственности.

На данный момент в Барнауле имеется 19 церквей и соборов.

30 ноября стало известно, что Митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий попросил исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова передать Александро-Невской лавре здание, которое принадлежит Музею городской скульптуры.

Ранее в РПЦ задумали масштабную реконструкцию города Сергиев Посад в Московской области. План строительных работ предполагает возведение синодальных учреждений на месте советского здания городской администрации и снос других сооружений советской эпохи.

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