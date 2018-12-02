Единственный в Барнауле планетарий переделают в храм

Уточняется, что заявку на возвращение здания Барнаульская епархия подавала еще в 2012 году. В марте 2019 года объект будет передан РПЦ. Планетарий должен покинуть здание до конца декабря, при этом нового помещения для научного учреждения пока нет.

Звездный дом в Барнауле размещается в Кресто-Воздвиженском храме, закрытом в 1939 году. «Храм должен быть храмом. Там, естественно, должно быть восстановлено богослужение», — отметил секретарь Барнаульской епархии, протоиерей Георгий Крейдун.

Представители церкви заявили, что готовы к диалогу с городскими властями, несмотря на жесткие сроки плана по передаче собственности.

На данный момент в Барнауле имеется 19 церквей и соборов.

30 ноября стало известно, что Митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий попросил исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова передать Александро-Невской лавре здание, которое принадлежит Музею городской скульптуры.