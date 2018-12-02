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07:16 (мск), источник: Газета.Ру

Джоан Роулинг перешла на русский в споре со сторонником Brexit

Британская писательница Джоан Роулинг в твиттере вступила в перепалку с главным спонсором агитационной кампании в поддержку Brexit Арроном Бэнксом.

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Источник: AP 2018

В ходе спора Роулинг неожиданно ответила своему оппоненту на русском языке.

«Этот человек скромный аж некуда — деньги вкладывает не в писательские кабинеты, а в дорогие ланчи», — написала Роулинг.

Таким образом она ответила на заявление Бэнксома, который обвинил писательницу в высокомерии из-за фразы «писательский кабинет».

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