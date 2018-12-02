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09:30 (мск), источник: Lenta.Ru

Назван сильнейший в мире паспорт

Паспорт Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) признан самым сильным паспортом в мире по версии Passport Index. Подданные ОАЭ могут путешествовать без визы в 167 государств.

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Источник: AP 2018

«Мир открывает свои двери для народа ОАЭ», — отметил в Twitter вице-президент и премьер ОАЭ, правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум.

Второе место занял Сингапур. Граждане этой страны могут въехать в 166 стран без визы. Россия оказалась на 38 месте в списке из 199 стран.

Рейтинг составлен на основе количества стран, которые владелец паспорта может посетить без визы и в которые он может въехать, получив визу по прибытии.

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МИД ОАЭ ранее запустил инициативу Passport Force, которая предполагала, что паспорт государства войдет в пятерку сильнейших к 2021 году. Однако уже в 2016 году он поднялся на 27 строку списка, а к концу октября 2018 года стал четвертым в рейтинге, пишет эмиратcкое издание The National.

В ноябре ОАЭ была признана второй по безопасности для туристов страной. На первом месте расположилась Исландия. Эксперты проанализировали 20 самых популярных туристических направлений по четырем критериям: уровень преступности, угроза здоровью, вероятность теракта и стихийных бедствий.

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