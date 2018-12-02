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10:06 (мск), источник: Mail Новости

Художник превратил лампочки в елочные украшения (фото)

Это настоящее произведение искусства.

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Канадский иллюстратор и дизайнер Дэвид Ирвин собирает старые электрические лампочки и создает из них елочные украшения в ретро-стиле.

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Ирвин использует акриловую краску, бумагу и разноцветные ленточки. Своими работами художник делится в соцсетях.

Ирвин живет в канадском городе Брамптон недалеко от Торонто. Искусством и декором он занялся в 2004 году, когда заметил красивый деревянный стол, выброшенный соседями, и попробовал его реконструировать. Результат получился настолько впечатляющим, что канадец продолжил совершенствоваться в этом мастерстве и вскоре открыл свой бизнес по реконструкции мебели. За свои достижения он в 2011 году был признан городскими властями художником года.

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Идея с елочными шарами тоже возникла у него случайно. Однажды художник подарил жене Норин на Рождество елочную игрушку, сделанную из старой лампочки. Дэвид нарисовал на ней сказочное кельтское существо пикси с фонарем в руке. С тех пор Ирвин создает и продает елочные игрушки каждый год.

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