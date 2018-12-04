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11:55 (мск), источник: BBC News Русская служба

10 черт характера, для которых нет английского слова (но есть русское)

От греческого «магнита для несчастий» до русского «почемучки» — вот 10 слов из разных европейских языков, у которых нет эквивалента в английском.

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Источник: JAVIER HIRSCHFELD/GETTY IMAGES

Да, возможно, английский язык — один из самых лексически богатых в мире. В нем чувствуется и германское наследие, и романское влияние, и, наверное, поэтому на нем так легко передать мельчайшие нюансы того, что вы хотите сказать.

Но, хотя английский используется в мире как язык международного общения, стоит помнить, что и у него есть свои пределы.

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Язык воплощает в себе культуру той или иной нации. Каждый язык — это то, как определенная группа людей договорилась поддерживать коммуникации между собой. И, как результат, он отражает в идиомах и выражениях тот опыт, который накопился у нации в столкновении с окружающим миром.

Когда изучаешь иностранный язык, ты начинаешь понимать, как люди другой страны видят мир. Для некоторых — таких, например, как я, — приобретение этого понимания становится увлечением на всю жизнь.

Эта страсть привела к тому, что я изучил 15 языков в поисках иного взгляда на мир.

В результате родилась книга «От Amourette до Żal: Странные и прекрасные слова со всех концов Европы» («From Amourette to Żal: Bizarre and Beautiful Words from Around Europe»), в которой я рассказываю о словах, которые есть в других языках, хотя в английском их нет.

Например, те 10 слов, о которых я хочу рассказать в этой статье, описывают черты характера и поведение, которые нам всем знакомы, но английский язык почему-то не располагает средствами, чтобы выразить их сжато, одним словом.

1. Sortable / Insortable — прилагательное во французском

Источник: JAVIER HIRSCHFELD/GETTY IMAGES

В вашей жизни наверняка есть люди (в том числе и среди друзей и родственников), с которыми вы предпочитаете встречаться дома, но ни в коем случае не на публике.

И каждый раз, когда вы оказываетесь вместе таким человеком, например, в кафе или ресторане, все кончается довольно скверно: ваш знакомый начинает приставать с разговорами к парочке за дальним столиком, которая больше всего хочет уединения, он спорит с официантами, он громко, на весь зал, задает вам вопросы о вашей личной жизни…

Во французском языке для таких людей есть специальное слово: insortable, что означает «тот, с кем невозможно куда-то пойти», «причиняющий неловкость в публичном месте».

2. Polgárpukkasztás — существительное в венгерском

Источник: JAVIER HIRSCHFELD/GETTY IMAGES

Считаете ли вы человека sortable или insortable — зависит от точки зрения. И тут нам на помощь приходит слово из венгерского языка polgárpukkasztás. Оно означает людей, которым нравится делать то, что шокирует других.

Пример? Леди Гага, которая в 2010 году явилась на церемонию MTV Video Music Awards в платье из кусков сырой говядины.

И, конечно, можно быть polgárpukkasztás, не будучи всемирной знаменитостью. Любое поведение, которое шокирует среднестатистического обывателя, стремящегося к тихой, спокойной жизни без потрясений, засчитывается.

Венгерское слово означает «взрыв гражданина» и происходит от выкриков французских поэтов-декадентов конца XIX века, стремившихся эпатировать мещан (épater la bourgeoisie).

3. Γρουσούζης — существительное в греческом

Источник: JAVIER HIRSCHFELD/GETTY IMAGES

Совершенно неважно, что они делают. Эти люди обладают способностью притягивать к себе несчастья.

Их бутерброд всегда падает маслом вниз. Их телефон всегда отключается внезапно, даже если секунду назад показывал, что его аккумулятор полон на 51%.

Все, чего бы они не касались, сразу ломается, и хуже всего то, что они ничего с этим не могут поделать.

Греческий язык не пытается как-то рационально объяснить это свойство характера. В нем такой человек называется не просто кем-то, кому время от времени не везет, а γρουσούζης (грусузис) — магнитом, притягивающим несчастья.

4. Mimoso — прилагательное в испанском

Источник: JAVIER HIRSCHFELD/GETTY IMAGES

В английской культуре встреча с абсолютно незнакомым человеком часто носит привкус неловкости.

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Поскольку нет какой-то универсальной, устоявшейся нормы поведения в ситуации, когда надо поприветствовать незнакомца, вы вынуждены решать это каждый раз, исходя из конкретной обстановки — то ли пожать руку, то ли прикоснуться щекой к щеке, то ли обнять, то ли просто помахать рукой, не приближаясь.

Из этого следует, что мы в Британии чувствуем себя неловко, когда вступаем в физический контакт с другим человеком.

Личное пространство для каждого из нас может означать разную степень приближения (и удаления). Однако есть люди, которые с радостью обнимут вас, потреплют по плечу и не будут возражать, если вы поступите так же.

Испанское слово mimoso как раз и обозначает человека, который в постоянном тактильном контакте с окружающими.

5. Pantofolaio — существительное в итальянском

Источник: JAVIER HIRSCHFELD/GETTY IMAGES

Возможно, некоторым нравится просыпаться на рассвете, выпрыгивать из постели, зашнуривать кроссовки и начинать свой крайне продуктивный день пробежкой.

Другим же такие вершины активности просто недоступны никогда. Они предпочитают выбираться из постели в более подходящее (для себя) время. И когда такой человек наконец встал, обувь его выбора — удобные, растоптанные тапочки, в которых он.бродит по дому до тех пор, пока не придет время вернуться в постель.

Для таких людей в итальянском языке есть соответствующее слово — pantofolaio, то есть «человек тапочек».

6. Ochtendhumeur — существительное в датском

Источник: JAVIER HIRSCHFELD/GETTY IMAGES

Далеко не всем людям близка идея ежедневного прихода на работу ровно в 9 утра, мгновенного погружения в рутину планерок и летучек с должным энтузиазмом и блеском в глазах.

У таких людей, хоть они и физически присутствуют на рабочем месте, трудовой день начинается где-то с полудня, а до этого к ним лучше не приставать и не поручать им что-то сделать. Просто потому, что они не в настроении. Такое дурное расположение духа по-датски называется ochtendhumeur, или «утреннее настроение».

Так что когда вы видите кого-то, с угрюмым видом прихлебывающего кофе в начале рабочего дня, не думайте, что он такой всегда — неприятный, недружелюбный тип.

Просто он сейчас — в «утреннем настроении». Часы пробьют полдень, и настроение этого человека начнет улучшаться.

7. Почемучка — существительное в русском

Источник: JAVIER HIRSCHFELD/GETTY IMAGES

Некоторые люди принимают жизнь такой, какая она есть, и не задают лишних вопросов. Другие же более любознательны и задают вопросы по любому поводу.

Почему небо голубое? Почему ночью на небе звезды? Почему в сутках 24 часа? Почему мы в Англии ездим по левой стороне дороги?

И что бы вы им не ответили, они не прекращают задавать вопросы до тех пор, пока не удовлетворят свое любопытство.

В русском языке их называют почемучками. На английский это слово крайне трудно перевести. Маленькие почемуки?

(Автор статьи тут подобрался предельно близко к правильному переводу, но ясно не указал, что почемучками в России как правило называют детей, а не взрослых. — Ред.).

8. Aktivansteher — существительное в немецком

Источник: JAVIER HIRSCHFELD/GETTY IMAGES

В Британии искусство стояния в очередях — такая же национальная черта, как и добавление в чай молока. Мы гордимся тем, как благородно, цивилизованно и терпеливо мы ждем, когда придет наша очередь.

На самом же деле существует еще одно искусство — более быстрого преодоления этой самой очереди. Человек, который способен мгновенно оценить, какая очередь движется быстрее, и в итоге получить то, за чем стоят остальные, раньше тех, кто встал в очередь до него, имеет в немецком языке свое название — aktivansteher.

Дословно это значит «активный очередист» — то есть когда дело доходит до стояния в очереди, этот человек проявляет себя как настоящий профессионал.

9. Menefreghista — существительное и прилагательное в итальянском

Источник: JAVIER HIRSCHFELD/GETTY IMAGES

Некоторых людей абсолютно не заботят дела и проблемы других. Такое впечатление, что их вообще ничего никогда не заботит. Нет ничего такого, что заставило бы быстрее забиться их сердце. Они как будто неспособны испытывать эмоций.

В итальянском языке для таких людей и их отношения к жизни есть специальное слово: menefreghista.

Оно происходит от выражения non me ne frega niente, то есть «меня это вообще не волнует». Слово menefreghista, таким образом, означает что-то типа «меня-это-неволнуист» (похоже на «пофигист», но отличается по сути. — Прим. переводчика).

В эту категорию попадают высокомерные, самонадеянные, самоуверенные люди, безразличные к окружающим. Ну и конечно, правительство и его политика тоже могут быть menefreghista — да еще как могут!

10. Milozvučan — прилагательное в сербском, хорватском и боснийском

Источник: JAVIER HIRSCHFELD/GETTY IMAGES

Петь хором в автомобиле — неплохой способ узнать поближе своих друзей, да и вообще отличная штука. Вы можете вдоволь поприкалываться над певческими данными друг друга и над тем фактом, что никто из вас не знает всех слов песни.

Однако что происходит, когда оказывается, что у одного из вас — талант, о котором вам было неизвестно? Все остальные завывают, как стая мартовских котов, а он открывает рот — и вдруг оказывается, что у него буквально ангельский голос!

Как бы вы это назвали? В языках, на которых разговаривают в Боснии, Хорватии и Сербии, для таких людей есть специальное слово — milozvučan, то есть «сладкоголосый», «благозвучный», и это уже не черта характера, а настоящий природный талант.

—.

Алекс Роулингс — полиглот и писатель, в 2012 году получивший звание самого многоязычного студента Британии после того, как показал свободное владение 11 языками.

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