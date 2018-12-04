10 черт характера, для которых нет английского слова (но есть русское)
От греческого «магнита для несчастий» до русского «почемучки» — вот 10 слов из разных европейских языков, у которых нет эквивалента в английском.
От греческого «магнита для несчастий» до русского «почемучки» — вот 10 слов из разных европейских языков, у которых нет эквивалента в английском.
Да, возможно, английский язык — один из самых лексически богатых в мире. В нем чувствуется и германское наследие, и романское влияние, и, наверное, поэтому на нем так легко передать мельчайшие нюансы того, что вы хотите сказать.
Но, хотя английский используется в мире как язык международного общения, стоит помнить, что и у него есть свои пределы.
Язык воплощает в себе культуру той или иной нации. Каждый язык — это то, как определенная группа людей договорилась поддерживать коммуникации между собой. И, как результат, он отражает в идиомах и выражениях тот опыт, который накопился у нации в столкновении с окружающим миром.
Когда изучаешь иностранный язык, ты начинаешь понимать, как люди другой страны видят мир. Для некоторых — таких, например, как я, — приобретение этого понимания становится увлечением на всю жизнь.
Эта страсть привела к тому, что я изучил 15 языков в поисках иного взгляда на мир.
В результате родилась книга «От Amourette до Żal: Странные и прекрасные слова со всех концов Европы» («From Amourette to Żal: Bizarre and Beautiful Words from Around Europe»), в которой я рассказываю о словах, которые есть в других языках, хотя в английском их нет.
Например, те 10 слов, о которых я хочу рассказать в этой статье, описывают черты характера и поведение, которые нам всем знакомы, но английский язык
В вашей жизни наверняка есть люди (в том числе и среди друзей и родственников), с которыми вы предпочитаете встречаться дома, но ни в коем случае не на публике.
И каждый раз, когда вы оказываетесь вместе таким человеком, например, в кафе или ресторане, все кончается довольно скверно: ваш знакомый начинает приставать с разговорами к парочке за дальним столиком, которая больше всего хочет уединения, он спорит с официантами, он громко, на весь зал, задает вам вопросы о вашей личной жизни…
Считаете ли вы человека sortable или insortable — зависит от точки зрения. И тут нам на помощь приходит слово из венгерского языка polgárpukkasztás. Оно означает людей, которым нравится делать то, что шокирует других.
И, конечно, можно быть polgárpukkasztás, не будучи всемирной знаменитостью. Любое поведение, которое шокирует среднестатистического обывателя, стремящегося к тихой, спокойной жизни без потрясений, засчитывается.
Совершенно неважно, что они делают. Эти люди обладают способностью притягивать к себе несчастья.
Их бутерброд всегда падает маслом вниз. Их телефон всегда отключается внезапно, даже если секунду назад показывал, что его аккумулятор полон на 51%.
Все, чего бы они не касались, сразу ломается, и хуже всего то, что они ничего с этим не могут поделать.
В английской культуре встреча с абсолютно незнакомым человеком часто носит привкус неловкости.
Поскольку нет
Из этого следует, что мы в Британии чувствуем себя неловко, когда вступаем в физический контакт с другим человеком.
Личное пространство для каждого из нас может означать разную степень приближения (и удаления). Однако есть люди, которые с радостью обнимут вас, потреплют по плечу и не будут возражать, если вы поступите так же.
Возможно, некоторым нравится просыпаться на рассвете, выпрыгивать из постели, зашнуривать кроссовки и начинать свой крайне продуктивный день пробежкой.
Другим же такие вершины активности просто недоступны никогда. Они предпочитают выбираться из постели в более подходящее (для себя) время. И когда такой человек наконец встал, обувь его выбора — удобные, растоптанные тапочки, в которых он.бродит по дому до тех пор, пока не придет время вернуться в постель.
Далеко не всем людям близка идея ежедневного прихода на работу ровно в 9 утра, мгновенного погружения в рутину планерок и летучек с должным энтузиазмом и блеском в глазах.
У таких людей, хоть они и физически присутствуют на рабочем месте, трудовой день начинается
Так что когда вы видите
Некоторые люди принимают жизнь такой, какая она есть, и не задают лишних вопросов. Другие же более любознательны и задают вопросы по любому поводу.
Почему небо голубое? Почему ночью на небе звезды? Почему в сутках 24 часа? Почему мы в Англии ездим по левой стороне дороги?
И что бы вы им не ответили, они не прекращают задавать вопросы до тех пор, пока не удовлетворят свое любопытство.
(Автор статьи тут подобрался предельно близко к правильному переводу, но ясно не указал, что почемучками в России как правило называют детей, а не взрослых. — Ред.).
В Британии искусство стояния в очередях — такая же национальная черта, как и добавление в чай молока. Мы гордимся тем, как благородно, цивилизованно и терпеливо мы ждем, когда придет наша очередь.
На самом же деле существует еще одно искусство — более быстрого преодоления этой самой очереди. Человек, который способен мгновенно оценить, какая очередь движется быстрее, и в итоге получить то, за чем стоят остальные, раньше тех, кто встал в очередь до него, имеет в немецком языке свое название — aktivansteher.
Некоторых людей абсолютно не заботят дела и проблемы других. Такое впечатление, что их вообще ничего никогда не заботит. Нет ничего такого, что заставило бы быстрее забиться их сердце. Они как будто неспособны испытывать эмоций.
В итальянском языке для таких людей и их отношения к жизни есть специальное слово: menefreghista.
Оно происходит от выражения non me ne frega niente, то есть «меня это вообще не волнует». Слово menefreghista, таким образом, означает
Петь хором в автомобиле — неплохой способ узнать поближе своих друзей, да и вообще отличная штука. Вы можете вдоволь поприкалываться над певческими данными друг друга и над тем фактом, что никто из вас не знает всех слов песни.
Однако что происходит, когда оказывается, что у одного из вас — талант, о котором вам было неизвестно? Все остальные завывают, как стая мартовских котов, а он открывает рот — и вдруг оказывается, что у него буквально ангельский голос!
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Алекс Роулингс — полиглот и писатель, в 2012 году получивший звание самого многоязычного студента Британии после того, как показал свободное владение 11 языками.