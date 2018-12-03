ЮНЕСКО внесло регги в список культурных нематериальных сокровищ. Почему козы на деревьях и башни из людей тоже попали в этот список
Музыкальное направление регги, возникшее на Ямайке в 60-е годы, недавно пополнило список нематериального всемирного наследия ЮНЕСКО как международное культурное сокровище, которое нужно всячески охранять и пропагандировать.
Включение регги в список ЮНЕСКО совпало с десятилетним юбилеем самого списка — это сравнительно новое направления деятельности ООН по охране нематериальных объектов культуры.
Впрочем, если с музыкальной ямайской традицией все понятно — в конце концов этот музыкальный стиль, благодаря таким звездам как Боб Марли и Джимми Клифф, давно стал мейнстримом — то другие культурные жемчужины, попавшие в список, могут вызвать у вас неподдельное удивление.
Каталонские кастели — «башни из людей»
Эта каталонская традиция существует несколько сотен лет
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Пирамиды с участием живых людей — традиционный атрибут праздников и фестивалей в испанском регионе Каталония. Целые команды соревнуются в скорости построения и высоте сооружения.
«Человеческие башни» могут достигать высоты 10-этажного дома, и в них участвуют абсолютно все — мужчины, женщины и дети. Первые упоминания о кастелях встречаются в документах XVIII века, но возможно, эта забава намного старше.
Хёрлинг — спорт кельтов
Берегитесь мяча - он может лететь со скоростью автомобиля
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Хёрлингу 4000 лет. Сегодня он сохранился преимущественно в Ирландии и в 2018 году был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Это нечто среднее между футболом, хоккеем и регби. Для игры в хёрлинг используют деревянные клюшки, мяч и ворота. По мячу можно бить клюшками, ногами, а также ловить его руками. При хорошем ударе по мячу он может лететь со скоростью 150 км. в час.
Турецкий «язык птиц»
Убьет ли мобильный телефон древнюю традицию общения посредством свиста? | Источник:TURKISH MINISTRY OF TOURISM
Жители деревень на черноморском побережье на севере Турции используют весьма изощренную систему свиста, с помощью которого они общаются на большом расстоянии.
Неудивительно, что в век мобильных телефонов такое средство коммуникации оказалось под угрозой исчезновения. Оно было внесено в список ЮНЕСКО в 2017 году.
Неаполитанская пицца
Вращение пиццы по-неаполитански также стало предметом заботы со стороны ЮНЕСКО
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Здесь не имеется в виду само блюдо по названием пицца — речь о кулинарной традиции ее приготовления, тесно связанной с итальянским городом Неаполь.
По данным ЮНЕСКО, в Неаполе живут и работают более 3000 пиццайоло — мастеров приготовления пиццы. Свои кулинарные секреты они передают тем же методом, что и в средние века: подмастерья наблюдают за тем, как работают маэстро.
Племенная система управления
Система правления гадаа до сих пор частично практикуется народом оромо
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Народ оромо — этническая группа в Эфиопии — до сих пор сохранил систему управления, которую создали их предки и которая называется гадаа.
Эта система подразумевает, что должность старейшины — сменяемая. Человек, в настоящий момент облеченный властью, регулирует политическую, экономическую, социальную и религиозную жизнь общины.
Козы, лазающие по деревьям, и семена аргании
Козы и люди совместно пользуются деревьями аргании
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Аргановое масло очень ценится у любителей здорового образа жизни и особенно у женщин, которые хотят придать своим волосам блеск и шелковистость. А добывается это масло из плодов аргании — дерева, растущего в Марокко.
При этом особо ценятся семена, которые прошли «обработку» у коз. Животные с легкостью забираются на ветви деревьев и поедают плоды. Затем, конечно, плоды и семена аргании проходят через пищеварительный тракт и выходят наружу. Такая очистка семян от мякоти упрощает работу людей, к тому же знатоки утверждают, что пройдя через козий желудок, семена приобретают дополнительные полезные качества.
Весь процесс производства арганового масла, включая козий этап, был внесен в список наследия ЮНЕСКО в 2014 году.
Сури Жагек (наблюдение за солнцем)
Народ калашей в Пакистане исповедует язычество и считает себя потомками воинов Александра Македонского
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Сури Жагек — это метеорологическая и астрономическая практика, основанная на наблюдении за расположением солнца, луны и звезд по отношению к местной топографии. Эта традиция присуща калашам — немногочисленному коренному пакистанскому народу, который исповедует язычество.
Сопоставляя положение небесных светил, калаши определяют время уборки урожая, религиозных праздников и иных значимых календарных событий.
Корейские ныряльщицы хэнё
Среди ныряльщиц острова Чечжудо встречаются и очень пожилые женщины
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На острове Чечжудо в Южной Корее существует давнее сообщество женщин-ныряльщиц хэнё. Женщины погружаются на глубину 10−20 метров без какого-либо специального оборудования и находятся под водой по 2−3 минуты, собирая морепродукты. Некоторые ныряльщицы продолжают спускаться в глубины до 80 лет.
Китайские счеты
В Китае по-прежнему широко применяются счеты
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Хотя о происхождении самих счетов до сих пор идут споры, никто не ставит под сомнение тот факт, что китайцы достигли совершенства в использовании этого древнего арифметического инструмента.
Благодаря методу чжусуань на таких счетах можно не только выполнять простейшие арифметические действия вроде сложения или вычитания, но и проделывать более сложные математические операции. Надо только знать легкозапоминающиеся устные формулы, которые передаются из поколения в поколение.
Метод чжусуань по-прежнему изучается и используется в Китае.
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