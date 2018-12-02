Фотограф показал красоту «призрачных» домов Севера (фото)
Мари Бритт находит заброшенные дома норвежской Арктики и рассказывает их истории.
Мари Бритт находит заброшенные дома норвежской Арктики и рассказывает их истории.
Норвежский фотограф Мари Бритт отправилась за полярный круг в поисках заброшенных коттеджей.
Цикл фотографий, появившийся в итоге этого путешествия, стал документом ушедшей эпохи. Уникальная деревянная архитектура севера на фоне морских и горных пейзажей покоряет своей красотой. Но главное — это истории людей,
Мари расспрашивает соседей и родственников бывших владельцев и выясняет, почему хозяева больше никогда не вернулись в то или иное жилище.
Ради проекта Бритт продала свою квартиру в Осло и перебралась на север страны.
«Было нелегко полностью изменить окружение и начать все сначала. Не говоря уже о снеге в июне и сентябре, и вообще, снеге в любое время года, — отмечает фотограф. — Но для меня стала вознаграждением возможность изучать эти красивые края и рассказывать истории давно забытых домов, и это все оправдывает».
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