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12:20 (мск), источник: Mail Новости

Фотограф показал красоту «призрачных» домов Севера (фото)

Мари Бритт находит заброшенные дома норвежской Арктики и рассказывает их истории.

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Норвежский фотограф Мари Бритт отправилась за полярный круг в поисках заброшенных коттеджей.

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Цикл фотографий, появившийся в итоге этого путешествия, стал документом ушедшей эпохи. Уникальная деревянная архитектура севера на фоне морских и горных пейзажей покоряет своей красотой. Но главное — это истории людей, когда-то живших в «призрачных» домах.

Мари расспрашивает соседей и родственников бывших владельцев и выясняет, почему хозяева больше никогда не вернулись в то или иное жилище. Кто-то перебрался в город в поисках работы, кто-то умер, не оставив наследников, а кто-то и вовсе уехал в другую страну.

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Ради проекта Бритт продала свою квартиру в Осло и перебралась на север страны.

«Было нелегко полностью изменить окружение и начать все сначала. Не говоря уже о снеге в июне и сентябре, и вообще, снеге в любое время года, — отмечает фотограф. — Но для меня стала вознаграждением возможность изучать эти красивые края и рассказывать истории давно забытых домов, и это все оправдывает».

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Заброшенный отель для туристов
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