В США мужчина, делая девушке предложение, уронил кольцо в канализацию
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Полиция
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Полиция
«Разыскивается за то, что уронил кольцо своей невесты на
Они добавили, что даже очистили ювелирное украшение от грязи, и выразили надежду, что смогут вернуть его «счастливой паре».
Пользователи Сети не смогли остаться равнодушными к этой ситуации.
«Теперь каждая их ссора будет заканчиваться словами: “Как минимум не я уронила помолвочное кольцо в канализационную решетку”», — пошутил @jimreittinger.
«Это и самая печальная, и самая смешная на свете история с предложением руки и сердца. Будет о чем рассказать внукам», — написала @RaychelTania.
«Нужно было к нему веревку привязать», — сыронизировал @HerbSpeaks.