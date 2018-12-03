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00:32 (мск), источник: РИА Новости

В США мужчина, делая девушке предложение, уронил кольцо в канализацию

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Полиция Нью-Йорка ищет мужчину, который случайно уронил в канализационную решетку кольцо, когда делал предложение возлюбленной. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте New York Police Department.

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Источник: РИА Новости

«Разыскивается за то, что уронил кольцо своей невесты на Таймс-сквер! Она сказала “да” — он был настолько рад, что уронил кольцо в решетку», — рассказали полицейские.

Они добавили, что даже очистили ювелирное украшение от грязи, и выразили надежду, что смогут вернуть его «счастливой паре».

Пользователи Сети не смогли остаться равнодушными к этой ситуации.

«Теперь каждая их ссора будет заканчиваться словами: “Как минимум не я уронила помолвочное кольцо в канализационную решетку”», — пошутил @jimreittinger.

«Это и самая печальная, и самая смешная на свете история с предложением руки и сердца. Будет о чем рассказать внукам», — написала @RaychelTania.

«Нужно было к нему веревку привязать», — сыронизировал @HerbSpeaks.

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