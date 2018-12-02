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13:42 (мск), источник: Mail Новости

Черные елки стали новогодним трендом 2018 года (фото)

Любители готики украшают дома черно-белыми шарами и гирляндами.

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В ожидании зимних праздников европейцы и американцы покупают необычные елки черного цвета. Их украшают белыми шарами, снежинками и гирляндами.

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Одна из компаний, производящая черные елки, заявила журналистам, что спрос на «готичные» красавицы в 2018 году вырос на 70% по сравнению с прошлым годом.

Еще один интернет-магазин новогоднего декора заявил, что черные елки в этом сезоне заняли четвертое место по популярности после зеленых, белых и серебристых.

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Фотографии черных елок быстро распространяются в соцсетях. Любители животных украшают дома игрушечными пандами, а ценители нуарной романтики — скелетами и масками чудовищ.

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