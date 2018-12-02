Черные елки стали новогодним трендом 2018 года (фото)
Любители готики украшают дома
Любители готики украшают дома
В ожидании зимних праздников европейцы и американцы покупают необычные елки черного цвета. Их украшают белыми шарами, снежинками и гирляндами.
Одна из компаний, производящая черные елки, заявила журналистам, что спрос на «готичные» красавицы в 2018 году вырос на 70% по сравнению с прошлым годом.
Еще один
Фотографии черных елок быстро распространяются в соцсетях. Любители животных украшают дома игрушечными пандами, а ценители нуарной романтики — скелетами и масками чудовищ.
Читайте также: