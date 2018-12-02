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18:27 (мск), источник: РИА Новости

Лидер группы «Чайф» устроил перепалку со стюардессой из-за жары в самолете

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. В воскресенье утром пассажиры рейса Новосибирск — Екатеринбург авиакомпании S7, в числе которых были участники рок-группы «Чайф», почувствовали недомогание из-за жары в салоне, сообщает E1.ru.

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По данным портала, как только трап пассажирского самолета Embraer 170 отъехал, из кондиционеров пошел «обжигающий воздух».

Бортпроводники уверяли пассажиров, что проблемы с температурой воздуха удастся устранить, когда самолет поднимется в небо. Однако вылет постоянно откладывался. При этом и после взлета температура не нормализовалась.

Одна из стюардесс просила прощения за сложившуюся ситуацию перед участниками «Чайф» Владимиром Шахриным и Владимиром Бегуновым.

«Да почему вы перед нами-то извиняетесь — вы перед людьми извиняйтесь!» — возмутился Бегунов.

Во время загрузки произошла ошибка.

По словам одного из пассажиров, в салоне самолета было около 40 градусов.

«Здесь же невозможно находиться! Бардак. Просто бардак», — сказал Шахрин.

Из-за жары несколько пассажиров почувствовали себя плохо. Их приводили в себя при помощи нашатыря, воды и влажных полотенец.

«Мы уже доложили о случившемся на землю, по прибытии будем составлять рапорт. К сожалению, больше ничего сделать не можем», — заявила бортпроводница.

Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин устроил разборки на борту самолета
Во время загрузки произошла ошибка.
17:42 (мск)© Ньюстюб
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