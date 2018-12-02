Лидер группы «Чайф» устроил перепалку со стюардессой из-за жары в самолете

По данным портала, как только трап пассажирского самолета Embraer 170 отъехал, из кондиционеров пошел «обжигающий воздух».

Бортпроводники уверяли пассажиров, что проблемы с температурой воздуха удастся устранить, когда самолет поднимется в небо. Однако вылет постоянно откладывался. При этом и после взлета температура не нормализовалась.

Одна из стюардесс просила прощения за сложившуюся ситуацию перед участниками «Чайф» Владимиром Шахриным и Владимиром Бегуновым.

«Да почему вы перед нами-то извиняетесь — вы перед людьми извиняйтесь!» — возмутился Бегунов.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-53911449&id=456242218&hash=4c469e4e3dc471ac&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

По словам одного из пассажиров, в салоне самолета было около 40 градусов.

«Здесь же невозможно находиться! Бардак. Просто бардак», — сказал Шахрин.

Из-за жары несколько пассажиров почувствовали себя плохо. Их приводили в себя при помощи нашатыря, воды и влажных полотенец.