Лидер группы «Чайф» устроил перепалку со стюардессой из-за жары в самолете
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. В воскресенье утром пассажиры рейса Новосибирск — Екатеринбург авиакомпании S7, в числе которых были участники
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. В воскресенье утром пассажиры рейса Новосибирск — Екатеринбург авиакомпании S7, в числе которых были участники
По данным портала, как только трап пассажирского самолета Embraer 170 отъехал, из кондиционеров пошел «обжигающий воздух».
Бортпроводники уверяли пассажиров, что проблемы с температурой воздуха удастся устранить, когда самолет поднимется в небо. Однако вылет постоянно откладывался. При этом и после взлета температура не нормализовалась.
Одна из стюардесс просила прощения за сложившуюся ситуацию перед участниками «Чайф» Владимиром Шахриным и Владимиром Бегуновым.
«Да почему вы перед
По словам одного из пассажиров, в салоне самолета было около 40 градусов.
«Здесь же невозможно находиться! Бардак. Просто бардак», — сказал Шахрин.
«Мы уже доложили о случившемся на землю, по прибытии будем составлять рапорт. К сожалению, больше ничего сделать не можем», — заявила бортпроводница.