Россия завершила испытания комплекса разведки «Пенициллин»

Источник: РИА "Новости"

Преимуществом «Пенициллиона» перед артиллерийскими радарами — например, «Зоопарком», — является полная незаметность в электромагнитном диапазоне. 1Б75 ничего не излучает, все датчики комплекса работают только на прием. Полностью невидимым «Пенициллин» не назовешь: в состав комплекса входит выдвижная вышка с телекамерами, — но поразить его антирадарной ракетой не получится, и к средствам электронного подавления система также не восприимчива.

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В состав пеленгатора входят четыре звукоприемника — они определенным образом располагаются на земле и соединяются с машиной кабелями. Звук артиллерийского выстрела формирует в грунте звуковую волну, которую можно уловить за десятки километров. По словам разработчиков, чуткость «Пенициллина» такова, что аппаратура фиксирует хлопок закрываемой двери. Акустическим сенсорам помогают оптические и тепловые. Все вместе они способны с высокой точностью определить местоположение вражеского оружия через пять секунд, после того, как-то выстрелит. Дальность обнаружения миномета достигает 10 километров, другой ствольной артиллерии — 18 км.

Помимо вскрытия вражеских позиций, 1Б75 может работать в качестве корректировщика дружественного огня, также быстро и точно определяя места разрывов. Аппаратура комплекса размещается на четырех КамАЗах-вездеходах.