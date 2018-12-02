Россия завершила испытания комплекса разведки «Пенициллин»
Государственные испытания комплекса артиллерийской разведки 1Б75 «Пенициллин» успешно завершены, поставка в войска двух первых образцов запланирована на 2020 год, сообщили РИА Новости в
Государственные испытания комплекса артиллерийской разведки 1Б75 «Пенициллин» успешно завершены, поставка в войска двух первых образцов запланирована на 2020 год, сообщили РИА Новости в
Преимуществом «Пенициллиона» перед артиллерийскими радарами — например, «Зоопарком», — является полная незаметность в электромагнитном диапазоне. 1Б75 ничего не излучает, все датчики комплекса работают только на прием. Полностью невидимым «Пенициллин» не назовешь: в состав комплекса входит выдвижная вышка с телекамерами, — но поразить его антирадарной ракетой не получится, и к средствам электронного подавления система также не восприимчива.
В состав пеленгатора входят четыре звукоприемника — они определенным образом располагаются на земле и соединяются с машиной кабелями. Звук артиллерийского выстрела формирует в грунте звуковую волну, которую можно уловить за десятки километров. По словам разработчиков, чуткость «Пенициллина» такова, что аппаратура фиксирует хлопок закрываемой двери. Акустическим сенсорам помогают оптические и тепловые. Все вместе они способны с высокой точностью определить местоположение вражеского оружия через пять секунд, после того,
Помимо вскрытия вражеских позиций, 1Б75 может работать в качестве корректировщика дружественного огня, также быстро и точно определяя места разрывов. Аппаратура комплекса размещается на четырех
Американский портал The National Interest оценил достоинства новой разработки отечественного ВПК, назвав «Пенициллин» новым средством уничтожения американской тяжелой артиллерии.