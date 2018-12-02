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22:43 (мск), источник: Российская газета

Россия завершила испытания комплекса разведки «Пенициллин»

Государственные испытания комплекса артиллерийской разведки 1Б75 «Пенициллин» успешно завершены, поставка в войска двух первых образцов запланирована на 2020 год, сообщили РИА Новости в пресс-службе разработавшего систему холдинга «Росэлектроника».

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Источник: РИА "Новости"

Преимуществом «Пенициллиона» перед артиллерийскими радарами — например, «Зоопарком», — является полная незаметность в электромагнитном диапазоне. 1Б75 ничего не излучает, все датчики комплекса работают только на прием. Полностью невидимым «Пенициллин» не назовешь: в состав комплекса входит выдвижная вышка с телекамерами, — но поразить его антирадарной ракетой не получится, и к средствам электронного подавления система также не восприимчива.

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В состав пеленгатора входят четыре звукоприемника — они определенным образом располагаются на земле и соединяются с машиной кабелями. Звук артиллерийского выстрела формирует в грунте звуковую волну, которую можно уловить за десятки километров. По словам разработчиков, чуткость «Пенициллина» такова, что аппаратура фиксирует хлопок закрываемой двери. Акустическим сенсорам помогают оптические и тепловые. Все вместе они способны с высокой точностью определить местоположение вражеского оружия через пять секунд, после того, как-то выстрелит. Дальность обнаружения миномета достигает 10 километров, другой ствольной артиллерии — 18 км.

Помимо вскрытия вражеских позиций, 1Б75 может работать в качестве корректировщика дружественного огня, также быстро и точно определяя места разрывов. Аппаратура комплекса размещается на четырех КамАЗах-вездеходах.

Американский портал The National Interest оценил достоинства новой разработки отечественного ВПК, назвав «Пенициллин» новым средством уничтожения американской тяжелой артиллерии.

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