Россияне смогут увидеть четыре кометы и яркий звездопад
В декабре небо преподнесет несколько сюрпризов.
В декабре небо преподнесет несколько сюрпризов.
Сразу четыре кометы смогут увидеть в декабрьском небе не только
В начале ноября три
Комету Виртанена можно наблюдать в небе каждые шесть лет. В районе 12 декабря ее блеск достигнет максимума, так что увидеть объект можно будет невооруженным глазом. Комета проходит по созвездиям Кита, Эридана, Тельца, Возничего и Рыси. 23 декабря она будет находиться рядом с яркой звездой Капеллой.
Комету
Комету
Кроме комет россияне смогут увидеть мощный метеорный поток Геминиды. Его пик придется на 13 декабря.
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