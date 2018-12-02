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17:48 (мск), источник: Mail Новости

Россияне смогут увидеть четыре кометы и яркий звездопад

В декабре небо преподнесет несколько сюрпризов.

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Источник: AP 2018

Сразу четыре кометы смогут увидеть в декабрьском небе не только астрономы-любители, но и все обладатели простого бинокля. А одну из них будет видно невооруженным глазом.

В начале ноября три астронома-любителя независимо друг от друга открыли новую комету. Она получила имя Мачхольца-Фудзикавы-Ивамото. Комета будет видна даже в бинокль в первую половину декабря по вечерам на юго-западе в созвездиях Змееносца, Змеи, Щита. Ее блеск в первую неделю месяца будет достигать 5 баллов.

Комету Виртанена можно наблюдать в небе каждые шесть лет. В районе 12 декабря ее блеск достигнет максимума, так что увидеть объект можно будет невооруженным глазом. Комета проходит по созвездиям Кита, Эридана, Тельца, Возничего и Рыси. 23 декабря она будет находиться рядом с яркой звездой Капеллой.

Комету Стефана-Отерма можно будет отыскать в сильный бинокль или телескоп после 15 декабря в созвездии Рака, а затем Рыси. Ее блеск составит больше 9 баллов. В следующий раз она приблизится к Земле только в 2056 году.

Комету Свифта-Герлса можно увидеть в созвездии Треугольника. Ее блеск превышает 9 баллов. Найти комету можно даже с помощью бинокля.

Кроме комет россияне смогут увидеть мощный метеорный поток Геминиды. Его пик придется на 13 декабря.

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