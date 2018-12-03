Крещение в реке сочли несанкционированным митингом
Баптисты возмущены наказанием за религиозный обряд.
Баптисты возмущены наказанием за религиозный обряд.
Российский союз евангельских
Российский союз евангельских
Господин Поворов рассказал суду, что возглавляет местную церковь «Возрождение». Летом он организовал «выход на природу с прихожанами»: верующие пили чай и провели обряд крещения. При этом пастор подчеркнул, что члены церкви «местность выбрали отдаленную», а само мероприятие было «непубличным», без посторонних. Никаких транспарантов с лозунгами не было, миссионерская деятельность не велась, заверил он. Защита пастора утверждала, что «мероприятие носило корпоративный характер, в связи с чем согласование с органами власти не требовалось».
Суд посчитал, что участники встречи «публично выражали свое мнение относительно вероучения», а их «действия создавали опасность общественному порядку»:
«Открытая демонстрация религиозных убеждений может раздражать или оскорблять тех, кто исповедует иную религию или не исповедует никакой религии, а следовательно, этим создавалась потенциальная опасность причинению ущерба нравственному и физическому здоровью граждан».
Также суд указал, что «проведение религиозного обряда в условиях открытого водного объекта, при отсутствии ответственных за безопасность лиц могло создать угрозу жизни и здоровью его участников». В итоге пастор был оштрафован на 20 тыс. руб. по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ — обычно такую статью вменяют организаторам несогласованных оппозиционных митингов. Господин Поворов намерен обжаловать решение суда.
«Обряд крещения не может считаться публичным мероприятием, а применение спецсредств — наручников — допускается в строго определенных законом случаях, под которые действия пастора не подпадали», — говорится в заявлении Союза баптистов. Союз считает, что действия правоохранительных органов «наносят оскорбление всем верующим», и расценивает их как «посягательство на конституционные права и свободы верующих».
«Поход на речку нельзя считать митингом. Тем более его участники не использовали плакаты, лозунги не скандировали, — согласен директор
«Это решение суда на сто процентов будет отменено в ЕСПЧ, причем по очень ускоренной процедуре, — уверен председатель международной правозащитной группы “Агора”, член СПЧ Павел Чиков.— Разумеется, никакого “несогласованного публичного мероприятия” тут нет». Он напомнил, что с 2016 года в рамках так называемого пакета Яровой законодательство запрещает вести миссионерскую деятельность за пределами религиозных учреждений. «Даже странно, что пастору вменили “митинговую” статью, а не этот запрет, — говорит он.— Видимо, полиции и суду проще было действовать по привычной схеме. Именно поэтому дело выглядит необоснованным».
«Это может быть частью федерального тренда: по всей стране христиане не из РПЦ подвергаются притеснениям, — говорит господин Чиков.—
Он напомнил, как еще в 2014 году сочинского протестантского пастора Андрея Колясникова оштрафовали за обсуждение с единоверцами Библии в кафе. «Ему вменили точно такую же статью КоАП. История в Татарстане — это подтверждение тенденции», — считает господин Чиков.
Представители Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ заявили «Ъ», что не комментируют происходящее с другими религиозными конфессиями.
Кирилл Антонов, Казань; Александр Черных