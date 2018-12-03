Крещение в реке сочли несанкционированным митингом

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Российский союз евангельских христиан-баптистов в открытом письме обвинил татарстанскую полицию в «устрашении» верующих. Ранее суд Набережных Челнов оштрафовал пастора евангелистов за проведение крещения на реке Каме: место было безлюдным, но полиция посчитала религиозный обряд несогласованным митингом. Правозащитники уверены, что решение суда «будет отменено в ЕСПЧ».

Российский союз евангельских христиан-баптистов опубликовал открытое письмо с оценкой дела пастора церкви «Возрождение» Леонида Поворова. Священнослужитель с группой верующих 29 июля 2018 года «в безлюдном месте проводил обряд крещения в реке Каме». Позже полиция обвинила его в «организации публичного мероприятия без подачи уведомления органам власти». Баптисты отмечают, что 22 ноября Леонида Поворова «задержали и заключили под стражу», а на следующий день «в наручниках привели в зал судебного заседания», хотя пастор «повестки в суд не получал».

Господин Поворов рассказал суду, что возглавляет местную церковь «Возрождение». Летом он организовал «выход на природу с прихожанами»: верующие пили чай и провели обряд крещения. При этом пастор подчеркнул, что члены церкви «местность выбрали отдаленную», а само мероприятие было «непубличным», без посторонних. Никаких транспарантов с лозунгами не было, миссионерская деятельность не велась, заверил он. Защита пастора утверждала, что «мероприятие носило корпоративный характер, в связи с чем согласование с органами власти не требовалось».

Суд посчитал, что участники встречи «публично выражали свое мнение относительно вероучения», а их «действия создавали опасность общественному порядку»:

«Открытая демонстрация религиозных убеждений может раздражать или оскорблять тех, кто исповедует иную религию или не исповедует никакой религии, а следовательно, этим создавалась потенциальная опасность причинению ущерба нравственному и физическому здоровью граждан».

Также суд указал, что «проведение религиозного обряда в условиях открытого водного объекта, при отсутствии ответственных за безопасность лиц могло создать угрозу жизни и здоровью его участников». В итоге пастор был оштрафован на 20 тыс. руб. по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ — обычно такую статью вменяют организаторам несогласованных оппозиционных митингов. Господин Поворов намерен обжаловать решение суда.

«Обряд крещения не может считаться публичным мероприятием, а применение спецсредств — наручников — допускается в строго определенных законом случаях, под которые действия пастора не подпадали», — говорится в заявлении Союза баптистов. Союз считает, что действия правоохранительных органов «наносят оскорбление всем верующим», и расценивает их как «посягательство на конституционные права и свободы верующих».

«Поход на речку нельзя считать митингом. Тем более его участники не использовали плакаты, лозунги не скандировали, — согласен директор информационно-аналитического центра “Сова” Александр Верховский.— Конечно, если они пойдут процессией, то это необходимо будет согласовывать как шествие. Но в данном случае публичного мероприятия не было».

«Это решение суда на сто процентов будет отменено в ЕСПЧ, причем по очень ускоренной процедуре, — уверен председатель международной правозащитной группы “Агора”, член СПЧ Павел Чиков.— Разумеется, никакого “несогласованного публичного мероприятия” тут нет». Он напомнил, что с 2016 года в рамках так называемого пакета Яровой законодательство запрещает вести миссионерскую деятельность за пределами религиозных учреждений. «Даже странно, что пастору вменили “митинговую” статью, а не этот запрет, — говорит он.— Видимо, полиции и суду проще было действовать по привычной схеме. Именно поэтому дело выглядит необоснованным».

«Это может быть частью федерального тренда: по всей стране христиане не из РПЦ подвергаются притеснениям, — говорит господин Чиков.— Кто-то в больше степени, как признанные экстремистами “Свидетели Иеговы”, кто-то меньше, как лютеране или евангелисты».

Он напомнил, как еще в 2014 году сочинского протестантского пастора Андрея Колясникова оштрафовали за обсуждение с единоверцами Библии в кафе. «Ему вменили точно такую же статью КоАП. История в Татарстане — это подтверждение тенденции», — считает господин Чиков.

Представители Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ заявили «Ъ», что не комментируют происходящее с другими религиозными конфессиями.