«Буду слушать Валерию». Шнуров и Пригожин поспорили о фанатах «Ленинграда»

Источник: РИА Новости

В интервью радиостанции «Говорит Москва» Пригожин раскритиковал лексику, используемую Шнуровым в своих песнях. Продюсер также нелестно высказался о поклонниках «Ленинграда», скандирующих неприличные слова вслед за музыкантом.

В ответ Шнуров опубликовал в инстаграме стихотворение, в котором в ироничной форме «извинился» перед Пригожиным за свои песни:

«По себе людей я впредь не меряю.

Раз на русском языке петь плохо,

Буду слушать я теперь Валерию».

Сравнивая творчество «Ленинграда» с песнями супруги Пригожина певицы Валерии, Шнуров также выразил «сожаление», что «пел как слышится» и забрал свои слова обратно.

«Каюсь, был неправ», — сыронизировал он.

«Мат стал хайпом»

Позже Пригожин предложил устроить народное голосование об увеличении штрафа за использование нецензурных выражений во время публичных выступлений.

«Мат стал хайпом, мат стал трендом, мат стал символом языка. Если у вас нет мата в песне, то это немодно. Я предлагаю увеличить штраф и брать десять миллионов рублей, а не пятьдесят тысяч, за его нарушение. Уважайте закон, а уважать закон можно только задорого», — сказал продюсер РИА Новости.

По его мнению, пропаганда ненормативной лексики влечет к разложению российского общества, а популярность текстов с ненормативной лексикой закладывает неправильные взгляды у подрастающего поколения.

«Я не хочу, чтобы мои дети или моя мама видели это все в таком объеме. Я возмущен. Это вседозволенность и безнаказанность», — заключил он.