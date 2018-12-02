«Буду слушать Валерию». Шнуров и Пригожин поспорили о фанатах «Ленинграда»

В интервью радиостанции «Говорит Москва» Пригожин раскритиковал лексику, используемую Шнуровым в своих песнях. Продюсер также нелестно высказался о поклонниках «Ленинграда», скандирующих неприличные слова вслед за музыкантом.
В ответ Шнуров опубликовал в инстаграме стихотворение, в котором в ироничной форме «извинился» перед Пригожиным за свои песни:
«По себе людей я впредь не меряю.
Раз на русском языке петь плохо,
Буду слушать я теперь Валерию».
Сравнивая творчество «Ленинграда» с песнями супруги Пригожина певицы Валерии, Шнуров также выразил «сожаление», что «пел как слышится» и забрал свои слова обратно.
«Каюсь, был неправ», — сыронизировал он.
Позже Пригожин предложил устроить народное голосование об увеличении штрафа за использование нецензурных выражений во время публичных выступлений.
«Мат стал хайпом, мат стал трендом, мат стал символом языка. Если у вас нет мата в песне, то это немодно. Я предлагаю увеличить штраф и брать десять миллионов рублей, а не пятьдесят тысяч, за его нарушение. Уважайте закон, а уважать закон можно только задорого», — сказал продюсер РИА Новости.
По его мнению, пропаганда ненормативной лексики влечет к разложению российского общества, а популярность текстов с ненормативной лексикой закладывает неправильные взгляды у подрастающего поколения.
«Я не хочу, чтобы мои дети или моя мама видели это все в таком объеме. Я возмущен. Это вседозволенность и безнаказанность», — заключил он.