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19:35 (мск), источник: РИА Новости

«Буду слушать Валерию». Шнуров и Пригожин поспорили о фанатах «Ленинграда»

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров и продюсер Иосиф Пригожин поспорили о фанатах группы и разошлись во мнениях относительно использования мата в творчестве.

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Источник: РИА Новости

В интервью радиостанции «Говорит Москва» Пригожин раскритиковал лексику, используемую Шнуровым в своих песнях. Продюсер также нелестно высказался о поклонниках «Ленинграда», скандирующих неприличные слова вслед за музыкантом.

В ответ Шнуров опубликовал в инстаграме стихотворение, в котором в ироничной форме «извинился» перед Пригожиным за свои песни:

«По себе людей я впредь не меряю.
Раз на русском языке петь плохо,
Буду слушать я теперь Валерию».

Сравнивая творчество «Ленинграда» с песнями супруги Пригожина певицы Валерии, Шнуров также выразил «сожаление», что «пел как слышится» и забрал свои слова обратно.

«Каюсь, был неправ», — сыронизировал он.

«Мат стал хайпом»

Позже Пригожин предложил устроить народное голосование об увеличении штрафа за использование нецензурных выражений во время публичных выступлений.

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«Мат стал хайпом, мат стал трендом, мат стал символом языка. Если у вас нет мата в песне, то это немодно. Я предлагаю увеличить штраф и брать десять миллионов рублей, а не пятьдесят тысяч, за его нарушение. Уважайте закон, а уважать закон можно только задорого», — сказал продюсер РИА Новости.

По его мнению, пропаганда ненормативной лексики влечет к разложению российского общества, а популярность текстов с ненормативной лексикой закладывает неправильные взгляды у подрастающего поколения.

«Я не хочу, чтобы мои дети или моя мама видели это все в таком объеме. Я возмущен. Это вседозволенность и безнаказанность», — заключил он.

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