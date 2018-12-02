Мединский сообщил об обнаружении подтверждений подвига панфиловцев

Источник: РИА Новости

В 2015 году была опубликована справка-доклад главного военного прокурора СССР Николая Афанасьева «О 28 панфиловцах», где сообщалось, что часть числящихся погибшими героев оказалась жива, а сам рассказ о подвиге появился в ноябре 1941 года с подачи одного из военных корреспондентов, чей материал назван в справке-докладе вымыслом. Директор Госархива России Сергей Мироненко в июне 2015 года на Всемирном конгрессе русской прессы в Москве назвал подвиг 28 панфиловцев мифом.

«Теперь мы можем поставить точку поверх точки. Российское военно-историческое общество последние два года вело поиски в архивах. И вот — удача. Осенью 2018 года рассекречено дело под грифом «Смерш» 1942−1944 гг., в котором обнаружены три новых свидетельства того, что бой 28 панфиловцев был, два новых описания боя, многочисленные подробности обстоятельств вокруг подвига, скажем, слова политрука Клочкова «Отступать некуда», — написал Мединский.

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Он подчеркнул, что о бое и о 28 панфиловцах всегда говорили как о символе, но теперь обнаружены документы, свидетельствующие о достоверности случившегося. В своей статье министр также привел выдержки из рассекреченных документов.

«Вы не задавались вопросом: почему раз за разом мусолят одни и те же “новые” подробности вокруг 28 панфиловцев, Зои Космодемьянской, Гастелло, пионеров-героев, “Молодой гвардии”, Александра Матросова, пытаясь так или иначе свести на нет их подвиги… Я думаю — вот почему. Россия — страна героев. Наша историческая судьба определила особый русский тип стойкости. Высшее ее проявление — жертвенность. И 28, и Зоя, и Матросов, и молодогвардейцы, и далее — все это святые мученики вне религиозного контекста», — отметил Мединский, добавив, что споры вокруг них имеют идеологический характер.